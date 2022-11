Valentina Ferragni con la tutina Catwoman: all’evento di gala osa con l’effetto vedo/non vedo Ieri sera Valentina Ferragni alla Charity Dinner Gala organizzata a conclusione dell’evento Convivio 2022. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità, apparendo meravigliosa in versione Catwoman.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Milano è stata illuminata dal gala di chiusura di Convivio 2022, evento ideato nel 1992 da Gianni Versace con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili. La Charity Dinner si è tenuta alla Fabbrica del Vapore e ha visto innumerevoli star calcare il red carpet con i loro look più glamour e scintillanti, da Cristina Parodi ad Arisa, fino ad arrivare a Elisabetta Gregoraci, meravigliosa in total black. Ad aver attirato le attenzioni dei fotografi è stata anche Valentina Ferragni, che per l'occasione si è trasformata in una moderna Catwoman con una tutina seconda pelle che le ha fasciato la silhouette.

La jumpsuit nera di Valentina Ferragni

L'avevamo lasciata in total white con qualche tocco scintillante durante un evento mondano di qualche giorno fa, oggi ritroviamo Valentina Ferragni super sensuale con una tutina in pieno stile Catwoman. Per la serata conclusiva di Convivio 2022 ha infatti puntato su una tutina seconda pelle in jersey nero, un modello aderentissimo con strass in tinta all-over della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Pinko. Ha le maniche lunghe, il collo alto, i pantaloni skinny e i guanti incorporati ma la sua particolarità sono gli intarsi in tulle trasparente su décolleté, fianchi e schiena che danno vita a un iper femminile effetto vedo-non vedo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 985 euro.

La tuta Pinko

Valentina Ferragni ama il trend sparkling

A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo: Valentina ha sfoggiato un paio di stivaletti coordinati alla jumpsuit sempre di Pinko, ovvero neri ma decorati con dei micro cristalli in tinta. Così facendo, la piccola di casa Ferragni ha ancora una volta dimostrato di amare il trend sparkling per l'autunno. Clutch bag metallica, orecchini di diamanti della sua collezione e capelli leggermente ondulati: l'influencer non potrebbe essere più glamour e in forma. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look da Catwoman per le serate di gala autunnali?