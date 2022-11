Valentina Ferragni in bianco con accessori di cristalli: “Trucco, capelli e cambio abito in macchina” Continuano le serate mondane di Valentina Ferragni e, come da tradizione, non rinuncia mai ai look glamour. Ha puntato ancora una volta sul total white con dei tocchi scintillanti ma la cosa particolare è che ha cambiato outfit in auto.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Valentina Ferragni ha detto addio al fidanzato storico Luca Vezil ha riempito la sua quotidianità di impegni lavoravi ed eventi mondani. Sui social non perde occasione di documentare ogni singolo dettaglio delle sue giornate, stando bene attenta a portare l'attenzione dei followers sui look scelti per le diverse occasioni. Negli ultimi tempi ha spaziato tra casual e glamour indossando sia capi comodi come i camperos che accessori iper sensuali come un body nero trasparente e scollato. I suoi outfit preferiti per l'autunno, però, sembrano essere quelli total white con un tocco sparkling: ecco il nuovo completo candido che ha sfoggiato e il "segreto" nascosto dietro la preparazione.

Il look bianco e scintillante di Valentina Ferragni

Ieri sera Valentina Ferragni ha partecipato a un evento organizzato da Tamara x Ricagno a Palazzo Parigi e per l'occasione ha mixato total white e accessori di cristalli come richiede il trend del momento. L'effetto sparkling, infatti, non è più riservato solo alle feste natalizie, è perfetto anche per aggiungere un tocco scintillante all'autunno. La sorella di Chiara ha abbinato un top con lo scollo a barca a un paio di pantaloni cargo coordinati, completando il tutto con dei décolleté tempestati di cristalli della collezione Tamara x Ricagno. Anche la borsetta era letteralmente brillante, per la precisione si tratta della Satin mini bag di Prada (da 1.900 euro).

Scarpe Tamara x Ricagno

L'originale "cambio d'abito" di Valentina Ferragni

Poco prima dell'evento serale Valentina Ferragni era stata a una presentazione Miu Miu e anche lì era apparsa super trendy ma in jeans over e sneakers. Il capo che ha riciclato anche a cena? Il top e proprio nelle Stories ha svelato il segreto nascosto dietro l'insolita scelta di stile.

Valentina Ferragni in Miu Miu

Complice il fatto che l'agenda giornaliera fosse letteralmente piena di impegni, la piccola di casa Ferragni si è dovuta cambiare in auto. A "opera finita" si è poi scattata un selfie con tanto di didascalia: "Trucco, capelli e cambio abito in macchina. Direi male ma non malissimo, che dite?". Insomma, Valentina ha dimostrato che dietro i suoi look non ci sono sempre parrucchieri, truccatori e stylist, come ogni ragazza "comune" anche lei ha dei piccoli segreti per ottimizzare i tempi e apparire sempre al top.