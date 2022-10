Valentina Ferragni in campagna è trendy: cappotto a quadri e camperos per la gita al vigneto Valentina Ferragni si è concessa una gita in campagna lo scorso weekend e ne ha approfittato per sfoggiare un look dall’animo country: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha passato l'ultimo weekend in una splendida location sul Lago di Garda, è qui che ha organizzato una breve vacanza tutta al femminile con alcune amiche e con la sorella Francesca (che ha portato con lei anche il piccolo Edoardo). Dopo essersi concessa un'uscita mondana in total black, ha dato spazio alle esperienze "campagnole": Valentina ha infatti visitato un vigneto locale, lasciandosi immortalare tra bicchieri di vino e meravigliosi paesaggi bucolici. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look dall'animo country? Ecco tutti i dettagli del suo completo con camperos e maxi giacca a quadri da "boscaiolo".

Quanto costa la giacca "da boscaiolo" di Valentina Ferragni

Sono lontani i tempi in cui Valentina Ferragni veniva considerata semplicemente la sorella minore di Chiara, ormai è anche lei imprenditrice di successo, nonché influencer capace di lanciare mode e tendenze con un unico scatto. È proprio quanto successo di recente, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata un insolito look "campagnolo".

Valentina Ferragni in Woolrich

Per visitare i vigneti Valentina ha abbinato un paio di jeans baggy con l'orlo sfrangiato a canotta nera e maxi camicia a quadroni. Per completare il tutto ha scelto una giacca in misto lana spazzolata, un modello firmato Woolrich sempre a quadroni ma anche con delle frange sulla schiena. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 500 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni coi maxi stivali rosso fuoco: in autunno si indossano sotto la gonna al ginocchio

Giacca Woolrich

Valentina Ferragni segue il trend dei camperos

Le scarpe perfette per completare un outfit dal sapore country? I camperos, attualmente un vero e proprio must-have di stagione. Valentina Ferragni lo sa bene ed è per questo che ne ha sfoggiato un modello in camoscio color tabacco col tacco basso, l'ideale per camminare tra i prati e tra le strade di campagna senza avere paura del fango o della rugiada. Occhiali da sole da diva, borsetta coordinata e sorriso stampato sulle labbra: la piccola di casa Ferragni riesce a essere trendy e raggiante anche in versione bucolica, a prova del fatto che non ha rivali in fatto di stile. In quanti si ispireranno a lei per i loro outfit autunnali, magari proprio per delle gite campestri?