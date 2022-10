Valentina Ferragni tra spa e vigneti: quanto costa la vacanza sul lago di Garda Valentina Ferragni ha scelto una vacanza all’insegna della natura e del benessere, tra spa di lusso e vigneti d’eccellenza. Vediamo dove è stata e quanto è costato il suo weekend.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni in vacanza sul Lago di Garda

Valentina Ferragni continua a concedersi brevi vacanze con le amiche, dopo la rottura con lo storico compagno Luca Vezil. Per il weekend la sorella di Chiara Ferragni ha scelto di svagarsi all'insegna della natura e del benessere, tra spa di lusso e vigneti d'eccellenza. Vediamo dove è andata Valentina Ferragni e quant'è costata la sua vacanza.

Valentina Ferragni in spa

Valentina Ferragni condivide sempre numerosi immagini della sua quotidianità. Per il weekend la sorella di Chiara Ferragni si è recata con alcune amiche e l'altra sorella Francesca Ferragni col figlio Edoardo sul Lago di Garda. Per la vacanza la famosa imprenditrice ha scelto un hotel cinque stelle lusso immerso nel verde e con vista sul lago.

Il Quellenhof Luxury Resorts Lazise

La vacanza in hotel di lusso sul Lago di Garda

Il Quellenhof Luxury Resorts Lazise è un paradiso per le vacanze. Immerso tra gli ulivi sopra la cittadina di Lazise sul Lago di Garda, l'albergo dove alloggia Valentina Ferragni immerge gli ospiti in una tipica atmosfera mediterranea.

La spa del Quellenhof Luxury Resorts Lazise

L'hotel di lusso è caratterizzato da un'architettura moderna con ampie vetrate e design esclusivo design nelle camere e suite. Fiore all'occhiello della struttura è il ristorante panoramico con tetto apribile e la Sky-pool con vista sul lago di Garda. Una notte presso il Quellenhof Luxury Resorts Lazise va dai 330 euro infrasettimanali in camera standard fino ai 1.600 euro per una suite nel weekend.

L'esperienza tra i vigneti

Tra benessere in spa e suite di lusso, Valentina Ferragni si è dedicata anche un'immersione tra i vigneti del Lago di Garda. Per la sua vacanza ha scelto una visita Tenuta Canova dei vini Masi, situata nella zona collinare del Veronese nell’entroterra del Lago di Garda. Dalle tenuta è possibile ammirare un panorama mozzafiato dai vigneti alle colline della Valpolicella, fino alla montagna.

La Tenuta Canova sul Lago di Garda

La Tenuta Canova propone diverse tipologie di esperienze da vivere tra vigneti e l’uliveto a conduzione biologica dell'azienda. Valentina Ferragni ha visitato anche il tradizionale fruttaio, dove le uve appassiscono prima della pigiatura, e le cantine Masi. Il costo per una visita ai vigneti Masi parte dai 20 euro a persona fino ai 500 euro circa per un'esperienza completa e alloggio in struttura.