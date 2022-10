I texani sono (ancora) di moda: gli stivali più amati dell’autunno sono i camperos con tacco basso Il Far West continua a sedurre la moda tra pantaloni di pelle, giacche con le frange e camperos: come abbinare i texani secondo le tendenze Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

Amateli o odiateli, ma sappiate che loro saranno lì ad aspettarvi tra le tendenze di stagione. Parliamo dei camperos, gli stivali più amati dalle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. Alti o bassi, scamosciati o in pelle, non importa: i texani sono perfetti sotto i look autunnali, perfino di sera. La tendenza della stagione (che ha conquistato anche le star) infatti li vuole dal design asciutto e minimal, in colori neutri, perfetti per il far west delle metropoli.

Gli stivali texani bassi per l'Autunno/Inverno 2022-23

Le passerelle hanno riportato in passerella gli stivali texani con la punta e il tacco basso: il modello di tendenza per l'autunno è basso, tagliato alla caviglia. I texani non si portano solo di giorno con i look casual: Missoni e Jil Sander ne fanno un manifesto di femminilità audace e indipendente, abbinandoli a minidress aderenti, mentre Alexander McQueen li abbina a trench dal taglio sartoriale. In versione più sportiva, si possono indossare sotto a jeans cropped con un maxi pullover colorato o sotto i pantaloni a zampa d'elefante, per un look in stile Seventies.

Come abbinare i camperos per la moda dell'autunno 2022

Il mito della frontiera continua a sedurre la moda tra pantaloni di pelle, giacche con le frange, cappelli texani e cinture maxi. Da Fendi a Vivienne Westwood, i camperos tornano in versioni più asciutte e in colori neutri, dal caffé al tabacco fino al classico nero. Prada e Stella McCartney invece si divertono con silhouette futuristiche alla Space Age, in bianco e argento.

Perfetti sotto un abito in maglia o una gonna longuette, i camperos sposano alla perfezione le due tendenze più cool dell'autunno: i look in total denim e i capi in pelle. La tendenza ha conquistato anche le star: Michelle Hunziker ha abbinato un modello colorato a un abito folk, un look perfetto per le ultime giornate soleggiate d'autunno. I texani ci faranno compagnia anche inverno con pantaloni dal taglio morbido, blazer e giacche di pelle. Una scelta di carattere per dare grinte a ogni passo: del resto, cantava qualcuno, these boots are made for walking.