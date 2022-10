Valentina Ferragni con corsetto e shorts: sfida la censura col cuoricino sul capezzolo Valentina Ferragni si è concessa una vacanza tutta al femminile con alcune amiche e con la sorella Francesca (che ha portato con lei anche il piccolo Edo). Per la prima serata ha scelto un look total black e ha sfidato la censura con un cuoricino.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha da poco annunciato la rottura col fidanzato Luca Vezil ma, piuttosto che lasciarsi travolgere dalla tristezza, ha pensato bene di riempirsi di impegni. Dopo essersi data al lavoro e agli allenamenti di pole dance nella normale quotidianità milanese, ora si è concessa un weekend tutto al femminile. È partita con delle amiche e con la sorella Francesca ed è con loro che passerà diversi giorni all'insegna del relax nel Quellenhof Luxury Resorts in Alto Adige. L'unico "intruso"? Il piccolo Edoardo, suo nipote.

Valentina Ferragni in total black

Come ogni influencer di successo, anche Valentina Ferragni documenta i dettagli della sua quotidianità sui social. Non ha fatto eccezione quando ha dato il via al weekend con le amiche, anzi, ha immortalato ogni singolo momento della vacanza, dal primo aperitivo a bordo piscina al look scelto per la serata mondana. È proprio con quest'ultimo che ha attirato le attenzioni dei fan, visto che ha mixato in modo sensuale e glamour alcuni dei trend di stagione. Ha puntato sul total black abbinando un provocante corsetto scollato a dei micro shorts a farfalla. Per completare il tutto ha scelto degli stivali aderenti in pelle nera con la punta quadrata e il tacco largo.

Il look da sera di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni contro la censura di Instagram

La cosa particolare è che, nel momento in cui si è scattata un selfie in primo piano, il corsetto si è aperto, lasciando il capezzolo scoperto. Nonostante il piccolo incidente, la sorella di Chiara ha postato lo stesso lo scatto, sfidando però la censura social con una emoticon a forma di cuoricino rosa. Così facendo, anche lei si è unita alla parata di star che proprio non accettano le regole di Instagram in fatto di nudità femminile. Con un semplice cuore total pink è diventata paladina in fatto di parità di genere, dimostrando che non c'è nulla di male o di scandaloso nel giocare con la propria sensualità.

