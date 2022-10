Valentina Ferragni vola a Madrid dopo la separazione: quanto costa l’hotel con piscina e giardino pensile Mentre si conferma la notizia della fine della storia con Luca Vezil, Valentina Ferragni vola a Madrid in un hotel di lusso tra i più esclusivi della capitale spagnola.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni in vacanza a Madrid

È un periodo di grandi novità per Valentina Ferragni che sta vivendo un periodo di grande crescita lavorativa, con l sua azienda di gioielli sempre più di successo e un nuovo ufficio a Milano dove iniziare nuove avventure. E mentre si conferma la notizia della sua separazione dal fidanzato storico Luca Vezil, la sorella di Chiara Ferragni vola a Madrid per un rilassarsi in un hotel di lusso tra i più esclusivi della capitale spagnola.

Valentina Ferragni a Madrid

Valentina Ferragni alloggia al Madrid Edition, nel centro di Madrid. Si tratta di un albergo di lusso in una tranquilla piazza vicino a Puerta de Sol, nel cuore della capitale spagnola.

la lobby dell’hotel

L'hotel è un vero e proprio microcosmo di tendenza che attira persone da tutto il mondo, anche gli stessi residenti, con un'offerta culturale, di cibo, bevande e intrattenimento di lusso.

La terrazza panoramica di Madrid Edition

Con 200 camere e suite di design, il Madrid Edition è il secondo hotel della catena in Spagna ed è già un punto di riferimento per la vita mondana e culturale della capitale spagnola.

Uno degli spazi interni di Madrid Edition

L'hotel offre non solo i migliori servizi di lusso ai propri ospiti ma varie terrazze, alcune ad uso privato delle suite, una piscina con bar, cinque esclusivi punti ristoro, un cocktail bar, una palestra all'avanguardia, le terme e un giardino pensile panoramico.

Il giardino pensile dell’hotel

Grandi altezze, ampie finestre e arredi eleganti caratterizzano gli interni di Madrid Edition. L'hotel comprende 177 camere, 21 suite spaziose e 2 attici arredati dall'interior design Ian Schrager. Non sappiamo il tipo di alloggio scelto da Valentina Ferragni ma una notte nel lussuoso albergo madrileno parte da circa 550 euro.