Il nuovo ufficio di Valentina Ferragni: prime immagini degli interni eleganti e minimal Valentina Ferragni rivela le prime immagini del suo nuovo ufficio a Milano che sarà espressione di quanto la sua azienda sia cresciuta e lei sia cambiata.

A cura di Clara Salzano

I nuovi uffici di Valentina Ferragni

"Nuova Vale, nuovo ufficio", così Valentina Ferragni presenta il progetto per il nuovo ufficio di Valentina Ferragni Studio, il brand di gioielli da lei fondato. E già dalle prima immagini condivise si nota la differenza rispetto ai precedenti spazi di lavoro della sorella di Chiara Ferragni: ambienti più minimal, eleganti, che rappresentino anche il suo cambiamento.

La sala delle collaboratrici di Valentina Ferragni

Niente parquet né boiserie nel nuovo ufficio di Valentina Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni sente di essere cambiata, essere maturata e vuole che il nuovo ufficio sia espressione del suo mutamento, della sua crescita e del giusto cambio di gusti anche. Se un tempo aveva scelto infatti di utilizzare legno e dettagli barocchi nei suoi spazi di lavoro ora ha voglia di stravolgere tutto e propone ambienti con una dominanza di tonalità chiare e arredi morbidi e dalle forme curvilinee.

Prime immagini del nuovo ufficio di Valentina Ferragni

Nel nuovo ufficio di Valentina Ferragni a Milano lo spazio è suddiviso in varie meeting room con arredi bianchi e dettagli dorati. La sala dove lavora il suo team di collaboratrici, tutte donne, è una grande stanza con comode scrivanie, poltroncine ed eleganti punti luce.

Valentina Ferragni parla del suo nuovo ufficio a Milano

In uno spazio di lavoro così femminile non poteva mancare un'attenzione particolare alla sala da bagno comune con dettagli in marmo e una pioggia di luci a creare atmosfera nell'ambiente.

Il bagno nel nuovo ufficio di Valentina Ferragni

Dopo le vacanze a Ibiza e il ritiro aziendale a Mykonos, sembra proprio che Valentina Ferragni abbia le idee chiare sulla direzione da dare alla sua società.