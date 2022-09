Valentina Ferragni a Mykonos: quanto costa l’hotel con piscina a sfioro sul mare Valentina Ferragni ha scelto la Grecia per il suo ritiro aziendale nell’isola più gettonata delle Cicladi, Mykonos. Ecco quanto costa la vacanza di lavoro di Valentina Ferragni.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni a Mykonos

Ci sono aziende che organizzano i ritiri aziendali in campeggio, chi porta i dipendenti a cena fuori, che programma una grande festa e poi c'è Valentina Ferragni che per è volata a Mykonos per il suo ritiro aziendale. La sorella di Chiara Ferragni, dopo la vacanza a Ibiza, ha scelto la Grecia per il ritiro della sua azienda e non una meta sconosciuta bensì l'isola più gettonata delle Cicladi. Vediamo quanto costa la vacanza di lavoro di Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni in ritiro aziendale in Grecia

Valentina Ferragni è a Mykonos dove ha portato le persone con cui lavora prima di iniziare il nuovo anno lavorativo. Per il ritiro aziendale la sorella di Chiara Ferragni ha scelto uno degli hotel più esclusivi di Mykonos. Si tratta del Cavo Tagoo che sorge non lontano da Chora, il centro animato dell'isola più mondana delle Cicladi.

Il Cavo Tagoo Mykonos

Il Cavo Tagoo Mykonos è un lussuoso hotel con suite e ville che godono di un panorama mozzafiato del Mar Egeo. L'albergo offre ai propri clienti una piscina a sfioro sul mare e un bar-acquario di 40 metri, una suggestiva spa e interni eleganti in stile cicladico con piscine private, idromassaggio e molto altro.

La piscina privata della suite di Valentina Ferragni

Per il suo ritiro aziendale Valentina Ferragni soggiorna in una suite con piscina privata del Cavo Tagoo Mykonos. L'hotel offre differenti tipologie di alloggi, dalle camere alle ville, tutte con interni di design e la maggior parte con vista mare.

La suite di Valentina Ferragni a Mykonos

La suite di Valentina Ferragni a Mykonos misura dai 45 ai 55 metri quadrati e offre una zona salotto che conduce all'area esterna con piscina idromassaggio privata. Il costo per una stanza come la sua varia, in base al periodo e alla tipologia, dai 1.500 euro ai 2.700 euro a notte.