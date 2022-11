Valentina Ferragni, venerdì sera con gli amici in total white (ma con un tocco sparkling) Valentina Ferragni ha trascorso il venerdì sera con gli amici, presso un noto ristorante milanese. Ha scelto un look candido, impreziosito da un tocco glamour.

A cura di Giusy Dente

La notizia della rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil è stata inaspettata: i due lo hanno comunicato a fan e follower, chiedendo però massimo rispetto della privacy, in un momento così delicato. Le loro strade si sono separate dopo 9 anni d'amore, ma sono rimasti in buoni rapporti. In questo momento, dunque, l'imprenditrice è concentrata su se stessa, alla ricerca di un nuovo equilibrio. Il lavoro ha un ruolo fondamentale. Per lei è un momento di crescita professionale importante: la linea di gioielli lanciata due anni fa si sta ampliando e sta anche per inaugurare un nuovo ufficio a Milano. Ma l'influencer sta dedicando più tempo anche alla famiglia e gli amici. Ogni serata con loro è l'occasione per sfoggiare un look griffato.

Il candido look di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è presente quotidianamente su Instagram, piattaforma che ama perché le permette di esprimersi e raccontarsi: le sue passioni (in primis l'amata pole dance che pratica da tempo), i progetti di lavoro (ha posato per la campagna di un brand di lingerie), le giornate in compagnia delle persone care. Ma lascia spazio anche ad aspetti che magari altre influencer preferiscono tacere: ha scelto di dare visibilità anche alle parti meno belle della vita. Tra le parti piacevoli, invece, ci sono sicuramente quelle che riguardano i momenti di svago.

Ha trascorso il venerdì sera in compagnia degli amici, presso un noto ristorante milanese e la serata è andata avanti fino al mattino tra brindisi ed esibizioni. Ha scelto un look total white. composto da pantaloni palazzo, body con coppe triangolari, spalline sottilissime e ampia scollatura a V, giacca oversize. Ha poi completato l'outfit con un paio di sandali, aggiungendo un tocco di luce dorato. La borsetta è il dettaglio scintillante, perfetto per una serata fuori con gli amici.

Quanto costa la borsa di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ama i dettagli sparkling: cristalli, strass, glitter. La borsa sfoggiata venerdì sera è una delle sue preferite al momento. L'ha già sfoggiata a Madrid durante la vacanza che ha fatto con le amiche dopo la rottura con Luca Vezil.

in foto: borsa Balenciaga

Ovviamente è un accessorio griffato, firmato Balenciaga, uno dei più iconici e preziosi della nota Maison. La borsa è interamente ricoperta di strass color oro, con finiture color oro anticato e logo di strass: sulla chiusura spicca la lettera B. Costa 5500 euro ed è il perfetto tocco sparkling per far brillare un look.