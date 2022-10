Valentina Ferragni sensuale in lingerie: osa con pizzo trasparente, piume e cristalli Valentina Ferragni è la protagonista di una campagna di lingerie: ha posato, più femminile che mai, con capi sensuali impreziositi da piume, cristalli e pizzo.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni in Oséree

Valentina Ferragni si sta concentrando moltissimo sul lavoro, in questo periodo più che mai: ha ampliato la sua linea di gioielli e sta per inaugurare il nuovo ufficio di Milano. L'imprenditrice mette tutta se stessa nel progetto che porta il suo nome, ma è molto impegnata anche tra eventi, sfilate, shooting fotografici. A giugno è stata sul set di una campagna e ha finalmente mostrato i frutti del suo lavoro.

Valentina Ferragni in Oséree

Valentina Ferragni tra lavoro e vita privata

L'influencer è reduce dalla rottura con lo storico fidanzato Luca Vezil: hanno annunciato di non essere più una coppia, di aver preso strade di vita diverse pur rimanendo legati da un rapporto di rispetto e affetto reciproci. Dopo la separazione lei è volata a Madrid con le amiche, ma sta trascorrendo anche molto tempo con la famiglia e ha intensificato le sue sessioni di pole dance.

Valentina Ferragni in Oséree

Sta testimoniando come sempre tutto questo sui social, dove ama mostrare la quotidianità nelle sue luci e nelle sue ombre. E da fashion addicted (proprio come la sorella Chiara) non manca mai di mostrare i suoi outfit griffati e alla moda. Le nuove foto in lingerie fanno parte di una campagna scattata questa estate presso l'Hotel Principe di Savoia: era impaziente di mostrarla a fan e follower.

Leggi anche Valentina Ferragni a Parigi con la borsa gioiello: è tempestata di cristalli e costa 5mila euro

in foto: lingerie Oséree

Valentina Ferragni posa in lingerie

Oséree è un brand nato nel 2015 per volontà di due amiche, Isabella e Jannine, che hanno deciso di dare forma alla loro idea di femminilità e sensualità creando costumi da bagno e lingerie sofisticati e glamour, per esaltare i corpi di tutte le donne. I loro capi audaci e riccamente lavorati hanno catturato anche l'attenzione di Valentina Ferragni, protagonista della nuova campagna del brand.

in foto: lingerie Oséree

Il nome del marchio deriva dal verbo francese "osare". E nelle foto, Valentina Ferrgni è più audace e femminile che mai. In alcuni scatti indossa i capi della collezione Gem: reggiseno, perizoma, reggicalze e autoreggenti sono abbinati, neri e tutti decorati con piccoli cristalli colorati. Costano rispettivamente, sul sito ufficiale del brand: 155, 100, 165 e 150 euro. Il completo costa in totale 570 euro.

in foto: tubino Oséree

Decisamente sensuale anche il secondo completo. Reggiseno sportivo e slip sgambato a vita alta in stile anni Novanta appartengono alla collezione O-Lover; sono interamente realizzati in pizzo e costano rispettivamente 125 e 90 euro, per un totale di 215 euro. L'influencer ha aggiunto anche un paio di guanti lunghi impreziositi da piume. La terza foto, invece, vede l'influener con un sexy look color avorio: un abito a tubino trasparente e interamente in pizzo, con bretelline sottili. Costa 300 euro sul sito ufficiale del brand. In questa veste Valentina Ferragni è più sensuale che mai.