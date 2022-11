Valentina Ferragni segue il trend sparkling: per l’evento autunnale indossa abito e scarpe scintillanti Valentina Ferragni ha preso parte a una cena di gala che si è tenuta ieri sera a Milano e per l’occasione ha brillato con un look tempestato di cristalli e paillettes. Il trend sparkling si è così riconfermato il più amato dalle star per l’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha annunciato poche settimane fa la rottura col fidanzato storico Luca Vezil ma, nonostante il periodo difficile che sta affrontando, ha deciso di non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. Si sta dedicando anima e corpo al lavoro e, tra le nuove collezioni del suo brand di gioielli e i viaggi professionali in giro per il mondo, non potrebbe essere più felice. Ieri sera è stata invitata a una cena di gala organizzata da Luisa Via Roma, il noto rivenditore del mercato del lusso, che a Milano ha organizzato un evento esclusivo all'insegna del fashion. Quale migliore occasione di questa per puntare su qualcosa di scintillante, seguendo così il trend sparkling?

Valentina Ferragni ama i look scintillanti

L'avevamo lasciata a New York con un body trasparente e scollatissimo, oggi ritroviamo Valentina Ferragni a Milano all'evento glamour organizzato da Luisa Via Roma. Niente dettagli sensuali e provocanti, questa volta ha preferito uno stile principesco e romantico, dando prova di essere un'icona fashion eclettica e capace di rinnovarsi in continuazione. Così come fatto dalla sorella Chiara all'inizio dell'autunno, anche lei ha seguito il trend più "brillante" del momento, quello dei look sparkling. Tra cristalli, paillettes e accessori gioiello, ha dimostrato che gli scintillii non sono riservati solo al periodo delle feste natalizie, sono perfetti anche per illuminare le uggiose serate autunnali.

Valentina Ferragni con l’abito Rotate

Chi ha firmato l'abito azzurro di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha brillato in un fiabesco abito firmato Rotate ricoperto di paillettes azzurre: si tratta di un modello con le maniche lunghe e a palloncino, un profondo scollo a V e la chiusura a portafoglio che dà vita a un maxi spacco laterale. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté gioiello di Jimmy Choo, hanno la punta e il tacco nero ma una catenina di cristalli intorno alla caviglia. Naturalmente non potevano mancare i gioielli della sua collezione, dagli orecchini di diamanti con la V alla collana rigida. Insomma, la sorellina di Chiara ama la moda sparkling e di sicuro continuerà a puntare sugli scintillii fino al prossimo Natale.

