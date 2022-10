L’autunno 2022 è sparkling: il look scintillante di Chiara Ferragni è già un must Chiara Ferragni è la regina delle nuove tendenze e lo ha dimostrato durante l’ultimo weekend. Con il suo look scintillante ha anticipato la moda che spopolerà durante l’Autunno/Inverno 2022-23: quella dei capi e degli accessori sparkling.

A cura di Valeria Paglionico

Chi ha detto che la moda dei capi sparkling è solo per il periodo delle feste natalizie, quando si ha voglia di magia? Chiara Ferragni ha dimostrato che quest'anno gli scintillii illumineranno tutta la stagione Autunno/Inverno 2022-23. Nell'ultimo weekend si è concessa un po' di relax in una splendida location sul Lago di Como con i figli Leone e Vittoria e, dopo la partenza "comoda" in jeans e sneakers, ha approfittato di una cena elegante in compagnia degli amici per dare il meglio di lei in fatto di stile. Tra cristalli e colori accesi, ha imposto alcuni dei must-have da inserire assolutamente nel proprio armadio nella stagione autunnale.

Il look sparkling di Chiara Ferragni

Per la serata con gli amici sul Lago di Como Chiara Ferragni ha deciso di brillare con un look sparkling. Ha infatti abbinato una mini gonna celeste di Zara a un top in tinta di Giuseppe Di Morabito, un modello incrociato e con le maniche lunghe ricoperto di brillantini scintillanti.

Top Giuseppe Di Morabito

Per completare il tutto ha scelto un paio di slingback nere di Prada (da 850 euro) e l'ormai iconica borsa "Mirror Party" della Chiara Ferragni collection, quella mini tempestata di cristalli argentati. Collant velati, orecchini a cerchio coi diamanti e capelli legati in un mezzo raccolto: l'imprenditrice ha dimostrato che la moda sparkling è perfetta per aggiungere un tocco glamour alle fredde serate autunnali.

Chiara Ferragni con top Giuseppe Di Morabito, scarpe Prada, gonna Zara

I capi e gli accessori scintillanti per l'autunno 2022

Siamo sempre stati abituati a indossare cristalli, glitter e paillettes nel periodo natalizio, ovvero quando si ha voglia di festeggiare e di farsi notare con capi glamour e appariscenti capaci di aggiungere un tocco di magia alle giornate con amici e parenti. Chiara Ferragni, però, ha appena dimostrato che il trend sparkling può essere "esteso" anche all'autunno. Sarà perché dopo due anni di pandemia si ha voglia di brillare o perché semplicemente gli scintillii sono sempre un'ottima idea per non passare inosservati, ma la cosa certa è che i look "lucenti" si riveleranno perfetti per le prime serate fredde dell'anno. Che si tratti di top, di maxi abiti, di borsette o di décolleté, non importa, l'unica cosa che conta è che nel proprio outfit ci sia almeno un dettaglio a effetto sparkling. A questo punto, dunque, non resta che osare e dare il via libera alla propria esuberanza.