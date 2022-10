Chiara Ferragni casual per il weekend al Lago: lancia gli accessori con la frutta per l’autunno Chiara Ferragni passerà il weekend al Lago di Como con i figli Leone e Vittoria e sui social ha documentato tutti i dettagli della partenza, primo tra tutti il look. Ha indossato un gilet di lana con un ricamo a forma di fragola, lanciando gli accessori “fruttati” per l’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha appena messo fine al mese dedicato alle Fashion Week internazionali e, dopo aver spopolato tra tailleur portati senza reggiseno e minidress iper sensuali, ora si gode un po' di meritato riposo. Gli ultimi giorni li ha trascorsi in famiglia ma ha approfittato di una mattinata libera per tornare in ufficio (dove è apparsa super glamour con la sua amata gonna di latex total black). Per il weekend, però, si è concessa una gita fuori porta. Complice il ritorno in Italia dell'amica Pardis Zarei (che attualmente vive in America con marito e figli), ha portato Leone e Vittoria al Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como, una location che visita spesso per riposarsi al termine di lunghe e stressanti settimane lavorative.

Quanto costa il gilet con la fragola di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione di un weekend rilassante per dare spazio allo stile casual? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni per partire. Poco prima di uscire di casa si è scattata un selfie allo specchio rivelando l'adorabile look da viaggio. Il capo chiave dell'outfit è un gilet di lana a tema frutta, accessorio originale e sbarazzino destinato a diventare un vero e proprio must. A firmarlo è stata la Maison Alessandra Rich, che sul mercato ha lanciato un modello in misto mohair rosa con gli orli smerlati rossi e al centro una maxi fragola ricamata (prezzo 485 euro). Chi ha detto che le stampe e i ricami "fruttati" sono solo per l'estate? La verità è che quest'anno spopoleranno anche nei mesi più freddi dell'anno.

Gillet Alessandra Rich

Chiara Ferragni con le sneakers total pink

Per completare il tutto la Ferragni ha scelto una maglietta bianca a maniche lunghe (l'ha portata sotto il gilet di lana) e un paio di jeans over a vita bassa in pieno stile anni '90. Niente tacchi alti, stivali o zeppe, ha preferito delle sneakers di pelle total pink con la zeppa "carrarmato", per la precisione le Eye Fly della Chiara Ferragni collection (prezzo 225 euro). Per quanto riguarda i gioielli, è rimasta fedele alle collane e agli orecchini a catena di Tiffany&Co. che ormai sfoggia da diversi giorni. Il suo weekend al lago sarà all'insegna dei colori e dell'originalità? L'unica cosa certa al momento è che il "gilet-frutta" è assolutamente adorabile.