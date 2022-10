Chiara Ferragni rilancia la minigonna di latex (e la “ricicla” sia per l’ufficio che per l’aperitivo) Chiara Ferragni è tornata a lavorare dopo il mese dedicato alle Fashion Week e ha scelto un look back to office incredibilmente cool. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha riciclato la gonna di latex indossata in ufficio anche per uscire la sera.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha appena messo fine al Fashion Month, il mese dedicato alle Settimane della Moda internazionali, ed è tornata a Milano dai piccoli Leone e Vittoria. Nonostante non debba più seguire le sfilate dalle prime file del front-row, non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile. Dopo aver spopolato tra copricapezzoli d'oro e tailleur portati senza reggiseno, ha ripreso la normale quotidianità fatta di impegni in ufficio e feste con gli amici. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Nelle ultime ore ha rilanciato la minigonna in latex, riciclandola sia per il lavoro che per l'aperitivo serale.

Il look back to office di Chiara Ferragni

Ieri è stato il primo giorno di lavoro dopo le Fashion Week per Chiara Ferragni e per l'occasione non poteva che scegliere un look a tema "back to office". Considerandolo incredibilmente cool, non ha esitato a mostrarlo con orgoglio sui social: ha abbinato un dolcevita bianco di Falconeri a un mini blazer nero della Chiara Ferragni collection, completando il tutto con un paio di mocassini Prada. La vera chicca dell'outfit è stata la gonna, destinata a diventare di nuovo il must-have dell'autunno. Di cosa si tratta? Della miniskirt di latex firmata FashionNova che aveva già sfoggiato la scorsa estate (in questo caso però l'ha portata con dei collant neri coprenti).

Il look back to office di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ricicla la gonna per uscire

In serata Chiara Ferragni ha partecipato all'aperitivo di compleanno dell'amica Veronica Ferraro e ha sorpreso tutti riciclando una parte del look da lavoro. Ha infatti indossato ancora una volta la minigonna di latex nera ma l'ha abbinata a un cardigan Chanel tempestato di glitter argentati, un modello tenuto chiuso da una fibbia con la doppia C al centro del petto, portato senza crop top e senza reggiseno.

Chiara Ferragni con la gonna Fashion Nova

Ad aggiungere un ulteriore tocco scintillante è stata la borsetta di cristalli della Chiara Ferragni collection. L'imprenditrice non avrà avuto tempo di cambiarsi totalmente o semplicemente intendeva lanciare il capo da avere assolutamente in autunno?