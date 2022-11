Valentina Ferragni col body trasparente e scollato: il nuovo look per l’autunno è sensuale Valentina Ferragni ha passato il ponte dei morti a New York e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour, sensuale e casual. Body trasparente con scollatura maxi, jeans e tacchi: in quanti prenderanno ispirazione da lei per l’autunno?

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha annunciato la rottura col fidanzato Luca Vezil poche settimane fa ma, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza, ha preferito buttarsi a capofitto nel lavoro e passare il tempo libero con gli amici più cari. Non sorprende, dunque, che per il ponte dei morti abbia organizzato un viaggetto in America, per la precisione a New York, così da godersi al massimo la festa di Halloween. Sebbene la vacanza oltreoceano sia durata davvero poco, le ha dato lo stesso la possibilità di sfoggiare i look glamour più svariati. Dopo il travestimento da coniglietta scelto per il party del 31 ottobre, ha dato ancora una volta spazio alla sensualità.

Il look casual e sensuale di Valentina Ferragni

Un viaggio a New York è sempre una buona idea per Valentina Ferragni ed è per questo che ha approfittato del ponte per volare in America con qualche amico. Per l'ultima serata nella Grande Mela ha dato spazio alla sensualità con un capo destinato a diventare il must-have più provocante dell'autunno. Di cosa si tratta? Di un body nero trasparente, un modello a maniche lunghe con delle strisce coprenti sui capezzoli e un scollatura a V così profonda da arrivare quasi all'ombelico. È firmato Not After Ten, il brand dell'amica Veronica Ferraro che nelle sue collezioni propone quasi esclusivamente abiti e accessori dall'effetto vedo-non vedo.

Valentina Ferragni col body Not After Ten

Valentina Ferragni con la borsa griffata

Sebbene abbia osato con le trasparenze, la sorella minore di Chiara non ha rinunciato a un tocco casual. Ha infatti abbinato il body a un jeans nero, per la precisione un modello skinny a vita alta e con gli orli sfrangiati che le ha fasciato la silhouette. Non sono mancati i tacchi alti, gli orecchini preziosi del suo brand di gioielli e una micro bag griffata, ovvero la Kelly di Hermès. Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennata e bomber over per proteggersi dal freddo all'aria aperta: Valentina è stata capace di mixare in modo impeccabile glamour, sensualità e street style.