Elisabetta Gregoraci in nero, brilla con gioielli di diamanti e abito col collo di cristalli Elisabetta Gregoraci ha preso parte a una serata di beneficenza con uno scintillante look total black, impreziosito da cristalli e diamanti.

A cura di Giusy Dente

Convivio 2022 è l'edizione che segna i 30 anni dell'idea nata da Gianni Versace, che nel 1992 creò questa mostra mercato con lo scopo di raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili. Quell'anno lo stilista collaborò, per la prima edizione, con Gianfranco Ferrè, Giorgio Armani e Valentino. Negli anni l'iniziativa è stata portata avanti da Franca Sozzani con l'aiuto di amici, stilisti, aziende del settore moda, un comitato promotore e istituzioni. Quest'anno l'evento si è svolto a Milano dal 3 al 7 novembre e ha permesso al pubblico di acquistare a prezzo ridotto vestiti e accessori delle grandi Maison. L'8 novembre si è tenuta la consueta Charity Dinner Gala che che ha chiuso l'evento di beneficienza. Erano presenti diverse celebrities tra cui anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci alla serata di beneficenza

Elisabetta Gregoraci è legata a Convivio da tempo. Nel 2012 è stato messo il vendita il costume da bagno da lei indossato durante la sfilata di Agoga. Nel 2014 il brand pret à porter di lusso Maria Grazia Severi ha partecipato alla mostra mercato benefica proprio mettendo in vendita un abito realizzato in esclusiva per la conduttrice. Si trattava di un cocktail dress black and white, impreziosito da dettagli in pizzo. Quest'anno la showgirl ha preso parte alla serata conclusiva dell'edizione 2022.

in foto: abito Genny

Il look prezioso di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha uno stile femminile e sensuale: ama in particolare i maxi spacchi con gambe in primo piano, i crop top che lasciano gli addominali in vista, i mini dress dalle ampie scollature. Questi elementi sono i must dei suoi look, che ama sfoggiare in televisione e non solo. Basti pensare agli outfit portati sul palco di Battiti Live questa estate, dove ha spaziato tra i principali trend della stagione, dai dettagli cut out ai look in pizzo.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci cambia stile, col bikini di cristalli mostra i nuovi capelli a onde

Al gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef questa estate, aveva scelto un look total red: abito con maxi spacco e spalle nude. Per Convivio ha invece cambiato completamente registro. Ha indossato una creazione firmata Genny: un miniabito nero con spalle strutturate e cut-out a cuore sul décolleté, impreziosito da strass sia sul collo alto che sui pantaloncini animalier. Sul sito ufficiale del brand costa 2340 euro. Lo ha abbinato a sandali neri, anche questi con dettagli scintillanti sia sulla sottile fascetta posizionata sui piedi che sui cinturini attorno alle caviglie.

in foto: orecchini Van Cleef & Arpels (modello Magic Alhambra)

Elisabetta Gregoraci con gli orecchini della regina

Per completare il prezioso look Elisabetta Gregoraci ha aggiunto un paio di scintillanti orecchini Van Cleef & Arpels (uno dei brand del cuore della regina consorte Camilla). Sono il modello Alhambra in oro bianco e diamanti, con l'iconico motivo a quadrifoglio. Sul sito ufficiale i prezzi variano a seconda del numero di pietre e della lavorazione: si va da 6550 euro a 31.700 euro del modello Magic Alhambra.