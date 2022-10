Camilla regina in nero, indossa l’abito di pizzo e gli orecchini da oltre 50mila euro La regina consorte, elegantemente vestita, ha partecipato assieme a sua sorella minore Annabel alla cerimonia di consegna del prestigioso Booker Prize.

Camilla indossa orecchini Van Cleef & Arpels

Proseguono gli appuntamenti di Camilla, neo regina consorte. La moglie di re Carlo III verrà ufficialmente incoronata nella cerimonia che si svolgerà il 6 maggio, ma è già entrata nel pieno degli impegni derivanti dal nuovo ruolo. Lunedì sera ha partecipato con sua sorella minore Annabel Elliot alla cerimonia del Booker Prize for Fiction che si è svolta a Camden (nel nord della capitale inglese). Prima ha incontrato a cena gli autori selezionati e i giudici, poi c'è stata la consegna del riconoscimento. Era presente anche la popstar Dua Lipa. Il Booker Prize è andato allo scrittore dello Sri Lanka Shehan Karunatilaka.

Camilla e Annabel Elliot (alle sue spalle)

Gli impegni della regina consorte

La 75enne per la prima uscita da regina consorte si è recata in Scozia (indossando una spilla da oltre 100 mila euro). Vi ha fatto ritorno, nuovamente in coppia col compagno, con un completo tartan (chiaro omaggio al Paese ospitante e alla regina Elisabetta). Per la sua prima uscita in solitaria si è invece recata presso il Chelsea and Westminster Hospital di Londra, centro molto attivo nell'aiutare le vittime di violenza, tema a lei particolarmente aro. Lunedì sera è invece tornata al Booker Prize for Fiction, che si è svolto nuovamente in presenza dopo tre anni di stop a causa della pandemia.

Camilla in Fiona Clare

Il look sofisticato di Camilla

Camilla è una grande appassionata di letteratura e libri, ama frequentare le biblioteche ed è una sostenitrice di programmi di alfabetizzazione per adulti sul posto di lavoro e nelle carceri. È una presenza fissa al Booker Prize for Fiction, anche se è la prima volta che presenzia in qualità di regina. La kermesse, nata nel 1968, assegna ogni anno un premio al miglior romanzo scritto in lingua inglese e pubblicato nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda.

Camilla consegna il premio a Shehan Karunatilaka

È un riconoscimento prestigioso ed è toccato proprio alla regina consorte consegnarlo al vincitore, come ha fatto dal 2013 al 2018 (consecutivamente a Eleanor Catton, Richard Flanagan, Marlon James, Paul Beatty, George Saunders e Anna Burns). Per l'occasione ha sfoggiato uno dei suoi look più eleganti e sofisticati di sempre, scegliendo l’intramontabile total black. Ha scelto un abito midi ricoperto di pizzo con maniche lunghe e scollatura leggermente a V di Fiona Clare. Ha poi aggiunto calze velate scure, pochette e scarpe con tacco entrambi neri.

in foto: orecchini Van Cleef & Arpels

Ha impreziosito l’outfit con dei gioielli che non sono passati inosservati. La regina consorte ha una predilezione per il brand Van Cleef & Arpels. Possiede un bracciale in oro giallo e agata blu, di questo marchio, da cui non si separa mai. È quello che spiccava al polso nel giorno della proclamazione. Al braccialetto (che costa 4850 euro) ha aggiunto stavolta un paio di orecchini, dello stesso brand. Sono i Magic Alhambra Diamond, venduti per 54.500 euro. Sono gioielli in oro bianco e diamanti e presentano l’inconfondibile simbolo del quadrifoglio che caratterizza tutte le creazioni della Maison, ripetuto tre volte per ciascun orecchino.