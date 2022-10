Camilla, primo viaggio in Scozia da regina: indossa una spilla da oltre 100 mila euro Camilla ha indossato una spilla di enorme valore in occasione del suo primo viaggio ufficiale in Scozia in qualità di regina consorte.

La morte della regina Elisabetta ha aperto un nuovo capitolo, all’interno della storia della royal family. Con l’ascesa al tono di re Carlo III, sua moglie Camilla ha di diritto ottenuto il titolo di regina consorte. Novità anche per i duchi di Sussex: ora William e Kate sono rispettivamente principe e principessa del Galles. I quattro hanno posato per una foto ufficiale che sancisce in modo eloquente il loro ruolo di spicco, all’interno della famiglia e per il regno. Terminato il periodo di lutto, le due coppie ora sono alle prese con i loro impegni ufficiali. Carlo e Camilla hanno fatto il loro primo viaggio fuori Londra: hanno visitato Dunfermline, in Scozia, a nord di Edimburgo. Ad accoglierli, il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon.

Quanto vale la spilla di Camilla

Per il viaggio in Scozia Camilla ha indossato un look coordinato a quello del marito: kilt per re Carlo III, cappotto verde scuro con camicetta bianca per la regina consorte, con stivali di pelle nera e guanti. Ha indossato i suoi braccialetti preferiti di Van Cleef & Arpels, da cui non si separa mai. Ma è stata la spilla appuntata al lato sinistro del cappotto ad attirare inevitabilmente l’attenzione. Si tratta di un gioiello estremamente prezioso: gli esperti di Steven Stone hanno stimato un valore di oltre 114 mila euro.

Il significato del gioiello

Il prezioso accessorio presenta un'enorme pietra centrale in zaffiro cabochon da 35 carati a sua volta circondata da altri quattro zaffiri cabochon più piccoli, da 10 carati. Le pietre sono incastonate in una disposizione quadrata su oro giallo. Il gioielliere Maxwell Stone ha commentato al Daily Express: "La spilla di Camilla è sicuramente un pezzo interessante. Un taglio cabochon su uno zaffiro mostra la bellezza grezza molto distintiva del particolare cristallo. L'aspetto è incredibilmente unico e non come qualsiasi altra pietra preziosa".

La regina Elisabetta era solita comunicare attraverso i suoi gioielli, in particolare con i pezzi della sua infinita collezione di spille: ne ha sfoggiate decine durante il trono e le ha sempre indossate per un motivo specifico. Quella col fiore, per esempio, era un omaggio proprio la Scozia. Camilla potrebbe aver fatto altrettanto. Stone ha infatti aggiunto che la spilla potrebbe far parte della collezione reale e potrebbe essere collegata proprio alla scozia: "Il defunto monarca aveva grande affetto per il Paese".