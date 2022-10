Carlo col kilt, Camilla in cappotto: look coordinati per il primo viaggio dopo i funerali della regina Re Carlo III e Camilla sono partiti per il primo viaggio fuori Londra dopo i funerali della regina. Questa mattina sono arrivati in Scozia e hanno sorpreso i sudditi con dei look coordinato: kilt tradizionale per lui, maxi cappotto per lei.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo d'Inghilterra è diventato ufficialmente re della Gran Bretagna col nome di Carlo III, ora comincia a prendere il posto di sua madre Elisabetta II anche durante gli eventi e gli appuntamenti ufficiali e non potrebbe essere più soddisfatto. Lo avevamo visto in divisa militare durante i numerosi eventi funebri celebrati in onore della mamma ma, una volta terminato il periodo di lutto nazionale, è tornato agli abiti "normali". Carlo era già apparso in pubblico negli ultimi giorni, si era infatti lasciato immortalare a Buckingham Palace al fianco dell'iconica red box reale, ma solo nelle ultime ore è partito con Camilla per il primo tour da sovrano.

Perché Carlo ha indossato il kilt

Di recente la Royal Family aveva rilasciato un ritratto di famiglia in total black ma a quanto pare il periodo di lutto è ormai terminato. A dimostrarlo è stato Carlo III durante il suo primo viaggio fuori Londra con la regina consorte. I due hanno visitato Dunfermline, in Scozia, dando ufficialmente il via ai tour reali dopo i funerali della regina. Per l'occasione il re ha detto addio agli abiti neri e ha indossato l'iconico kilt, uno dei suoi capi preferiti, nonché il simbolo del paese ospitante. Giacca e panciotto blu, cravatta bordeaux e calzettoni coordinati: Carlo ha salutato i sudditi sorridente e sicuro di sé, a prova del fatto che è prontissimo per essere un monarca.

Re Carlo con il kilt

Camilla in tour con gli stivali senza tacco

Camilla non è stata da meno in fatto di eleganza ma la cosa particolare è che ha scelto un look coordinato a quello del marito per il prima Royal Tour di coppia nei panni di re e regina consorte. Ha indossato un maxi cappotto verde bosco, riprendendo una delle nuance del kilt scozzese di Carlo. Per completare il tutto ha scelto una camicia bon-ton in total white che si intravede appena attraverso il collo del soprabito e un paio di stivali di pelle senza tacco. Non sono mancati i preziosi gioielli d'oro ai polsi, la borsetta in tinta e i guanti di pelle. Camilla riuscirà a diventare icona di stile come The Queen?

Leggi anche Camilla Parker Bowles in Canada al posto della regina: mangia il gelato con il cappello di pelliccia