Carlo con la cravatta nera nella prima foto da re: cosa c’è nella scatola rossa ereditata dalla regina Carlo è ufficialmente il nuovo re della Gran Bretagna e, come da tradizione, si è lasciato immortalare nel primo ritratto di rito. Appare in uno degli uffici di Buckingham Palace con la cravatta nera e al suo fianco la red box ereditata dalla regina.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Carlo è diventato re della Gran Bretagna con il nome di Carlo III. Sebbene l'incoronazione non ci sia ancora stata, ha preso il posto di sua madre Elisabetta II nel momento in cui quest'ultima ha perso la vita lo scorso 8 settembre. Ora, dopo essere stato al centro delle attenzioni dei media durante le processioni e le commemorazioni funebri che si sono tenute nei 10 giorni di lutto nazionale, per lui è arrivato il momento di mettersi al lavoro e di debuttare davvero nei panni di sovrano. Sui social non poteva mancare la foto di rito nell'ufficio reale, dove si è lasciato immortalare accanto all'iconica scatola rossa: ecco cosa contiene.

La prima foto da re di Carlo III

La Royal Family è ormai sempre più social e a dimostrarlo è stato il nuovo re Carlo, che ha debuttato in questa veste inedita proprio su Instagram. Il primo scatto ufficiale da sovrano è nell'ufficio di Buckingham Palace, lo stesso in cui per anni ha lavorato la regina Elisabetta II, e nasconde non pochi dettagli simbolici. Sebbene abbia abbandonato gli abiti neri preferendo un completo blu, Carlo ha completato l'outfit reale con una cravatta total black in segno di lutto. Sullo sfondo della camera non poteva mancare una vecchia foto in bianco e nero dei genitori Elisabetta e Filippo, le sue principali fonti di ispirazione.

Perché solo il re può aprire la scatola rossa

Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, è stata la scatola di pelle rossa posizionata al lato della scrivania. Si tratta di uno scrigno che può essere maneggiato e aperto solo dal sovrano in carica è il motivo è molto semplice: dentro ci sono i documenti di Stato e le attività di governo inviate dal Private Secretary’s Office che il monarca deve approvare e firmare giorno per giorno. Elisabetta II lo ha fatto per 70 anni, fermandosi solo nel giorno di Natale. Non sorprende, dunque, che nell'album social Carlo abbia voluto rendere omaggio alla mamma, mostrando alcune vecchie immagini che la ritraggono proprio con la famosa scatola rossa tra le mani. Riuscirà a conquistare i sudditi come ha fatto The Queen?