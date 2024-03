video suggerito

Re Carlo, il significato del colore della cravatta per il discorso di Pasqua Il sovrano non ha potuto partecipare al servizio del Giovedì Santo ed è stato sostituito dalla regina Camilla. Tuttavia ha registrato un messaggio con cui ha voluto esprimere il suo rammarico ma anche la sua gratitudine e sfoggiando un tocco di azzurro fa un riferimento velato a Kate Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Re Carlo III

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Re Carlo ha dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia del Giovedì Santo a causa della sue condizioni di salute. Il sovrano sta affrontando le cure per un cancro scoperto durante un'operazione alla prostata a gennaio e da allora ha dovuto ridurre drasticamente la sua presenza agli eventi ufficiali. A fare le veci del re per il Maundy Service la regina Camilla, che ha fatto la storia, in quanto nessun coniuge aveva mai sostituito il monarca per il servizio. Carlo III però ha voluto comunque esprimere il suo rammarico per non aver potuto partecipare, registrando un audio-messaggio che è stato trasmesso nella cattedrale di Worcester.

Re Carlo e la regina Camilla

Il look di re Carlo per il discorso

Registrato al Castello di Windsor il sovrano è apparso stanco nell'immagine apparsa sui social come sfondo della registrazione. Per il messaggio ha indossato un completo gessato blu e una camicia bianca, mentre la cravatta azzurra era decorata con dei motivi geometrici. Il colore dell'accessorio non è casuale e probabilmente è stato scelto per trasmettere un messaggio ben preciso. Oltre che donare pace, l'azzurro è simbolo di spiritualità, pacatezza e idealismo. Probabilmente ha optato per questa tonalità proprio per dare sicurezza e serenità ai suoi sudditi, in un momento così difficile per la monarchia, che è appena stata scossa anche dalla rivelazione del tumore di Kate Middleton.

Re Carlo, la regina Camilla, il principe William e Kate Middleton

Il discorso del sovrano

È la prima volta che Carlo III parla in pubblico dopo che la principessa del Galles ha reso note le sue condizioni di salute. Ha toccato vari argomenti, tra cui l'importanza della gentilezza e della cura del prossimo, menziona Gesù, prendendolo a "esempio di come dovremmo prenderci cura gli uni degli altri". Ha poi aggiunto che come nazione "abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto nel momento del bisogno". Forse un riferimento alla malattia sua e di Kate Middleton e a quanto la solidarietà dei sudditi sia stata di fondamentale importanza per entrambi.