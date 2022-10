La prima foto ufficiale della royal family: perché Carlo, Camilla, William e Kate vestono tutti di nero Buckingham Palace ha rilasciato una foto ufficiale della royal family: re Carlo III con la regina consorte Camilla, i principi del Galles Kate e William.

A cura di Giusy Dente

Buckingham Palace ha rilasciato il primo ritratto ufficiale di famiglia, con protagonisti re Carlo III e la regina consorte Camilla e i neo principi del Galles, William e sua moglie Kate Middleton. La foto ha un significato profondo, soprattutto legata al contesto temporale in cui è stata scattata: indica il legame tra presente, passato e futuro, è un inno al valore della perseveranza così caro proprio a Elisabetta, instancabile nel portare avanti i propri doveri anche nei momenti più difficili.

Perché i reali indossano il nero

Lo scatto risale al 18 settembre, 10 giorni dopo la morte di Elisabetta II e un giorno prima dei suoi funerali: per questo motivo sono tutti vestiti di nero, nel rispetto del protocollo imposto ai royals nel periodo di lutto. È opera del fotografo reale Chris Jackson, che l'ha scattata prima di un ricevimento organizzato da Carlo e Camilla per i capi di stato e i leader mondiali giunti a Londra per i funerali. Tra gli invitati c'erano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la first lady Jill Biden, Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau. L'immagine è stata resa pubblica solo sabato, quando re Carlo III ha svolto una delle sue prime udienze ufficiali come monarca. Alle spalle dei quattro c'è un ritratto di re Giorgio (nonno di Elisabetta), che fu nominato principe di Galles pochi giorni dopo la sua nascita nel 1762. Il titolo è stato di Carlo prima di diventare re e ora è di William.

Kate Middleton ai funerali del principe Filippo

Il significato del look di Kate Middleton

Kate Middleton è una principessa nota per i look bon ton sempre impeccabili: dall'ingresso nella famiglia reale in poi, ha sempre rispettato l'etichetta con grande rigore, distinguendosi per eleganza e classe. Il capo must del suo guardaroba è l'abito cappotto. Ma non sono mancate scelte di stile più casual e meno formali, che l'hanno avvicinata moltissimo al popolo: jeans, sneakers, giacche sportive, capi low cost. Ed è nota soprattutto per la passione per il riciclo: è solita sfoggiare gli stessi abiti più volte a distanza di tempo. L'abito che indossa del ritratto reale, infatti, è riciclato e risale a un momento di svolta della sua vita (e della vita dell'intera royal family). Si tratta dell'abito nero di Catherine Walker con fiocco indossato per il funerale del principe Filippo. Ha completato il look con calze velate nere e décolleté abbinate. Ha aggiunto poi gli orecchini di diamanti e perle della collezione di lady Diana, tra i suoi gioielli preferiti.

La collana di Camilla

Al collo di Camilla spicca una collana di diamanti. Ha fatto un'eccezione alla regola per la foto: durante il periodo di lutto, infatti, i gioielli concessi ai membri della royal family sono quelli di perle ("chiamati infatti "gioielli del lutto"). La regina consorte ha invece al collo un gioiello più appariscente: sembra si tratti del pendente Fiocco di neve della collezione Snowflake High Jewelry di Van Cleef & Arpels. È realizzato in platino e 85 diamanti rotondi. Al polso ha un bracciale dello stesso brand, unica nota di colore dell'outfit: è lo stesso indossato alla cerimonia di proclamazione di re Carlo III.