Carlo col kilt, Camilla con la gonna tartan: il look coordinato omaggia la Scozia e Elisabetta II Carlo e Camilla sono tornati in Scozia. Il re ha indossato ancora il kilt; tartan anche per la regina consorte. È un omaggio al Paese ospitante e alla regina.

A cura di Giusy Dente

Re Carlo III e sua moglie Camilla si sono recati ad Aberdeenshire, in Scozia. Hanno partecipato a un ricevimento per ringraziare la comunità per il supporto dato dopo la morte della regina Elisabetta II. Lo spostamento della bara da Balmoral a Londra (il suo ultimo viaggio) ha richiesto una macchina organizzativa imponente. Sono state coinvolte oltre 500 persone. La coppia ha voluto incontrare personalmente gli agenti della polizia scozzese, la squadra dei vigili del fuoco, gli operatori delle ambulanze, i cavalieri e i cavalli che hanno scortato il corteo in quel percorso di circa sei ore, a cui hanno partecipato in oltre 25 mila.

Perché Carlo indossa spesso il kilt

Elisabetta II amava moltissimo la Scozia: si recava lì ogni estate e il caso ha voluto che si spegnesse proprio nell'amata tenuta di Balmoral, la sua seconda casa. Si era recata lì per invitare ufficialmente il nuovo Primo Ministro Liz Truss a formare il governo. Ha a tutti gli effetti lavorato fino all'ultimo e la sua ultima foto è proprio con la tipica gonna a quadri che tanto amava (perché le ricordava il suo sogno). Proprio in segno di rispetto e per omaggiare la defunta madre, Carlo ha indossato il kilt alla veglia funebre, uno dei capi simbolo del posto. E proprio il kilt è stato scelto dal monarca anche per il suo primo viaggio fuori Londra dopo i funerali, assieme alla sua consorte. Il loro primo impegno ufficiale è stato recarsi in Scozia: hanno visitato Dunfermline dando ufficialmente il via ai tour reali.

Carlo e Camilla vestono coordinati

La coppia ha fatto ritorno in Scozia con degli abiti coordinati, perfettamente allineati allo stile locale. Stavolta hanno optato entrambi per il tartan, tessuto in lana delle Highland scozzesi. Gonna a quadri per entrambi, con giacca abbinata: ma mentre il re ha puntato sull'abbinamento rosso-verde, la regina consorte ha optato per il grigio, completando il look con guanti bianchi, collant e scarpe neri.