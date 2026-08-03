Letizia di Spagna con lo spacco: la regina moderna che osa senza tradire il protocollo

Look bordeaux per la regina Letizia di Spagna che ha presenziato all’Atlàntida Mallorca Film Fest con uno degli abiti più audaci che abbia mai indossato.

Il look di Letizia Ortiz

Per la regina Letizia, la cerimonia di chiusura dell'Atlàntida Mallorca Film Fest è un appuntamento fisso: la sua prima volta risale al 2019. Domenica sera, quindi, si è recata al Centro Culturale La Misericordia per il gala finale. Per l'occasione, ha sfoggiato un look che non è certo passato inosservato, quasi da star del cinema.

Si tratta di un abito di Carolina Herrera, un brand che ama particolarmente e di cui indossa spesso le creazioni: è una new entry del suo guardaroba, mai sfoggiato prima. Si tratta di un abito asimmetrico bordeaux con design aderente e arricciature laterali enfatizzate da una cerniera dorata scintillante, con tanto di spacco laterale che dà quel tocco audace e giovanile al modello, perfettamente in linea con lo stile di Letizia Ortiz. La sovrana ha completato l'outfit con una pochette dorata e un paio di mules.

Pur adottando look consoni e appropriati a ogni occasione, nel rispetto del dress code, Letizia Ortiz ha sempre impresso il proprio stile personale nelle sue uscite pubbliche. Non ha mai violato il protocollo, che comunque per la monarchia spagnola è meno rigido rispetto ad altre, ma è riuscita sempre a distinguersi, a spiccare per un certo gusto moderno, attento alle tendenze. Le spalle nude oppure i leggings di pelle dal tocco rock sono solo due esempi: la regina sa osare, ma sempre con gusto.

Letizia Ortiz in Carolina Herrera

Negli anni l'Atlàntida Mallorca Film Fest è diventato importante proprio perché segna un modo alternativo di vivere la presenza della famiglia reale sull'isola. Quando re e regina si trasferiscono a Maiorca d'estate, lo fanno non per una vacanza tradizionalmente intesa: proseguono qui i loro impegni istituzionali, prevalentemente a palazzo di Marivent, la residenza estiva della royal family spagnola. La regina, però, ha nel tempo affiancato a quelle del marito anche iniziative diverse, di stampo più culturale, meno legate all'ufficialità del protocollo, che porta avanti da sola.

La regina all'Atlàntida Mallorca Film Fest

Ecco perché tiene molto a questa serata dedicata al cinema indipendente, che è il suo modo di imprimere un proprio tocco personale al soggiorno sull'isola con un'agenda che tiene conto dei propri interessi personali, come il cinema. Il prossimo evento ufficiale in programma per la coppia reale è il tradizionale ricevimento presso Palazzo Marivent, con le istituzioni locali. Solo dopo, sarà la volta per la coppia di una vacanza privata in una meta ovviamente sconosciuta.