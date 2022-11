Letizia di Spagna, regina libera dal protocollo: stupisce con l’abito che lascia le spalle nude Negli ultimi mesi Letizia di Spagna ha giocato con oblò e scollature, mandando un messaggio preciso: è ora di abolire il dress code?

La regina spagnola Letizia, moglie del sovrano Felipe, nel corso degli anni ci ha abituato a look eleganti e abiti da fiaba, ma sempre con un tocco contemporaneo e ribelle: leggings in pelle, stivali cuissard, mise casual. Negli ultimi mesi, però, le piccole trasgressioni di stile sono diventate sempre più frequenti: prima l'abito con la schiena nuda, poi la gonna con il "buco" di una catena low cost. È l'inizio di un nuovo capitolo?

Letizia di Spagna con la scollatura a barca

Il re e la regina di Spagna l'11 novembre hanno partecipato alla 35esima edizione dei premi Macael ad Almeria. Per la serata di gala Letizia Ortiz ha sfoggiato un particolare tubino blu notte dalla linea aderente. L'abito aveva un taglio molto semplice, con gonna al ginocchio e maniche a tre quarti, ma a renderlo particolare era la scollatura a barca, che lasciava le spalle nude, così come parte della schiena. La regina ha completato il look con scintillanti mules color nude di Jimmy Choo, con cinturino gioiello sul piede.

Le scarpe Jimmy Choo di Letizia di Spagna

È tempo di abolire il dress code?

Nonostante la scelta dell'abito abbia riacceso il dibattito su protocollo e royal dress code, la sovrana spagnola era impeccabile con i capelli raccolti sulla nuca e un paio di preziosi orecchini di diamanti (un regalo dello sceicco del Qatar). Le scelte anticonvenzionali di Letizia Ortiz sembrano mandare un messaggio preciso: nessuno può dirmi cosa indossare.

I reali spagnoli ai premi Macael (foto di @premiosmacaelmarmol)

Nel rispetto del contesto e della formalità delle occasioni, la regina ha sempre dato la sua personale interpretazione al ruolo attraverso gli abiti osando con colori, dettagli cut out e materiali. Mai banale, ma sempre con classe. Del resto se ogni donna è libera di esprimersi attraverso gli abiti, perché non può farlo una regina?