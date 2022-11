Letizia di Spagna con un “buco” sulla gonna: l’originale look è low cost Letizia di Spagna non ha paura di correre rischi in fatto di stile: l’oblò sulle gambe scatenerà una nuova polemica?

A cura di Beatrice Manca

La royal più audace, in fatto di stile, è sempre lei: Letizia di Spagna. Dopo aver trascorso alcuni giorni con la famiglia riunita (e festeggiato il 17esimo compleanno della figlia Leonor) la regina spagnola ha ripreso gli impegni ufficiali da sola, sfoggiando un look all'apparenza bon ton, ma con un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Letizia di Spagna è la regina della moda low cost

Letizia Ortiz è stata invitata a un festival cinematografico "Opera prima: Ciudad de Tudela" a Navarra, dove ha sfoggiato un look bon ton all'insegna della semplicità: una semplice maglia nera e una gonna plissettata a quadretti Vichy bianchi e neri. Chi ha firmato il look? Nessuno stilista blasonato: la gonna è del colosso low cost H&M! Più precisamente, si tratta di una delle famose collaborazioni del brand svedese, precisamente con l'etichetta giapponese Toga Archives. La capsule, lanciata lo scorso anno, è ormai sold out.

H&M x Toga Archives

Perché Letizia di Spagna ha un buco sulla gonna

L'ispirazione nipponica della gonna spiega anche il design così particolare: a prima vista sembra una normale gonna lunga plissettata, ma ha un oblò all'altezza della coscia. Il brand con base a Tokyo Toga Archives è famoso infatti per il lavoro di ricerca su geometrie e silhouette: i dettagli cut out e i tagli sono il marchio di fabbrica dell'etichetta. La regina ha completato il look con una borsa di Giorgio Armani (una fedele compagna del suo guardaroba) e con un paio di scarpe con il tacco di Magrit. Spesso Letizia di Spagna è stata criticata per le libertà che si prende nel guardaroba: l'oblò sulle gambe scatenerà una nuova polemica?