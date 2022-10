La principessa Leonor di Spagna compie 17 anni: una futura regina con i pantaloni cargo L’erede al trono spagnolo Leonor di Borbone festeggia il compleanno in famiglia: si prepara al futuro da regina “copiando” lo stile della madre Letizia.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sorridente, gentile, spontanea. Leonor di Borbone, principessa delle Asturie e erede al trono di Spagna, compie oggi 17 anni. La figlia del re Felipe e della regina Letizia è nata infatti il 31 ottobre 2005 e sta trascorrendo un compleanno molto particolare: è tornata in Spagna dal collegio in Galles in cui studia, per consegnare il premio che porta il suo titolo (Princesa de Asturias) in una serie di eventi e appuntamenti ufficiali. Il suo look preferito? Casual: pantaloni cargo e maglioncino rosa.

Il look casual di Leonor di Spagna

Negli scorsi giorni i riflettori si sono accesi su Leonor di Spagna, protagonista degli eventi ufficiali a Oviedo. In ogni pubblica apparizione la principessa ha incantato con i suoi look: un tailleur rosa per il concerto, un abito di paillettes per la premiazione e un mini tailleur nero per l'incontro con i vincitori del premio. Domenica 30 ottobre il re, la regina e Leonor si sono recati in visita a Cadavedo e per l'occasione la principessa è tornata a indossare abiti casual nella sua nuance preferita, il rosa brillante.

Leonor di Spagna con il re Felipe e la regina Letizia

Dimostrando di essere in tutto e per tutto un'icona di stile della generazione Z, Leonor ha indossato un morbido pullover fucsia abbinato a pantaloni bianchi con le tasche laterali, quasi un modello cargo come vanno di moda ora. I pantaloni con ogni probabilità sono del brand Stradivarius, un colosso della moda low price dove fanno shopping moltissime coetanee della principessa. Ai piedi invece indossava un paio di candide sneakers firmate BOSS.

Leggi anche Letizia di Spagna osa con il completo di pelle rossa: è rock anche agli eventi ufficiali

Leonor saluta le persone a Cadavedo

La principessa Leonor si ispira allo stile della madre Letizia

L'erede al trono di Spagna si sta preparando con serietà al ruolo che l'aspetta e ha assunto un ruolo sempre più attivo all'interno della famiglia reale. Anche lo stile sta maturando: a chi si ispira Leonor nei suoi look? Ovviamente alla madre Letizia, la regina dallo stile glamour e audace.

Letizia e Leonor di Spagna

Nelle ultime uscite ufficiali madre e figlia hanno sfoggiato spesso look coordinati nei colori e nelle silhouette. Anche per la visita ufficiale nelle Asturie hanno scelto outfit simili, all'insegna della praticità: pullover, pantaloni tinta unita e scarpe basse. La regina, in particolare, ha scelto un maglione di BOSS con una mantella coordinata di Carolina Herrera. L'eleganza della semplicità.