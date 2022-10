La famiglia reale spagnola brilla con i look coordinati: la regina Letizia è vestita di perle Le principesse spagnole sono cresciute: Leonor di Spagna è stata protagonista per una sera, dimostrando di aver ereditato lo stile della madre Letizia.

Perle, paillettes e cristalli: per la consegna dei premi Principessa delle Asturie la royal family spagnola ha dato il meglio di sé in fatto di stile. In questi giorni il re Felipe, la regina Letizia di Spagna e le figlie Leonor e Sofia sono sotto i riflettori: si trovano a Oviedo, eccezionalmente insieme, e tra concerti e ricevimenti hanno sfoggiato una serie di look ricercati. Le principessine sono cresciute e guardano sempre di più alla loro personale icona di stile: la madre Letizia, elegantissima con l'abito ricamato di perle.

Letizia di Spagna veste in coordinato con le figlie

Che siano le vacanze estive o un ricevimento elegante, c'è un dettaglio che accomuna tutte le uscite pubbliche della famiglia reale spagnola: amano vestire in coordinato, abbinando colori e silhouette degli abiti. Caratteristica che diventa evidente soprattutto confrontando gli outfit di Letizia e delle figlie, Leonor e Sofia: un modo per trasmettere unità e armonia al primo sguardo.

Alla cerimonia di premiazione a Oviedo la royal family al completo ha scelto l'eleganza del nero e del blu, puntando su tessuti satinati, pailletter e ricami scintillanti. Letizia di Spagna, in particolare, ha sfoggiato un abito di Carolina Herrera con spacco laterale e un corpetto ricamato con perle e decorazioni floreali bianche. Ha completato il look con un paio di slingback firmate Isabel Abdo e raccogliendo i capelli in un semplice chignon.

Letizia di Spagna in Carolina Herrera

Leonor con l'abito di paillettes

La vera protagonista dell'evento, però, è stata la figlia Leonor, erede al trono: la principessa è tornata a casa dal college (in cui studia per diventare regina) e ha presentato i premi. Per lei si tratta di un'occasione importante: il 31 ottobre compirà 17 anni e si prepara al ruolo che l'aspetta "copiando" la madre. Anche Leonor, per esempio, ha scelto un look black'n'white: ha indossato un abito con una stampa di palme interamente ricamato di paillettes di Michael Kors, raccogliendo i capelli in uno chignon con le trecce.

Leonor di Spagna con gli orecchini Chanel

Il dettaglio prezioso? Gli orecchini-piuma firmati Chanel, un prestito della madre Letizia. La regina li ha sfoggiati di recente al funerale della regina Elisabetta per il loro significato simbolico. Anche ieri, durante il ricevimento che precedeva la premiazione, Leonor aveva ‘rubato' un paio di orecchini dal cofanetto della regina.

Leonor e Sofia di Spagna

All'evento era presente anche la sorella minore, l'infanta Sofia: anche la principessina ha scelto un vestito di paillettes, ma in blu notte, come la nonna regina Sofia sua omonima. L'abito sparkling di Sofia è firmato El Corte Inglés. In ogni pubblica uscita le principesse dimostrano di aver ereditato il senso dello stile della madre Letizia: oggi sono loro il volto glamour della royal family.