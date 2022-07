Letizia di Spagna veste come le figlie Leonor e Sofia: la foto di famiglia è in coordinato Dopo molti mesi vediamo finalmente la famiglia reale spagnola al completo: Letizia di Spagna e le figlie Leonor e Sofia sono così simili da sembrare sorelle!

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La famiglia reale spagnola è di nuovo riunita: Leonor, la figlia maggiore, è tornata dal collegio che frequenta in Galles per le vacanze. Insieme alla sorella Sofia ha raggiunto i genitori per un evento pubblico a Barcellona: si tratta del primo impegno ufficiale della famiglia al completo dopo molti mesi. Le foto dei reali che passeggiano in giardino insieme sembrano uscite da un film: madre e figlie sono vestite così simili da sembrare sorelle. Le principesse sono ormai cresciute (addirittura più alte della mamma!) e indossano abiti scamiciati coordinati e perfino le stesse scarpe!

I look coordinati di Leonor e Sofia di Spagna

La principessa Leonor si prepara al suo ruolo da regina: agli impegni ufficiali è sempre più seria e posata. Per la reunion di famiglia ha indossato uno scamiciato a maniche lunghe con una delicata stampa floreale. L'abito, firmato Polín et moi, è caratterizzato da una cintura che sottolinea il punto vita. La sorellina Sofia ha scelto un abito dal taglio simile, ma bianco candido con un motivo di mini pois: si tratta di un modello low cost di…Zara! L'infanta oggi ha quindici anni e, come ogni teenager, cresce a vista d'occhio, diventando ogni giorno più adulta.

Letizia di Spagna con le figlie Leonor e Sofia

Anche la regina Letizia ha scelto un abito ampio e chiaro, perfetto per l'estate: si tratta di un vestito plissettato con le maniche a palloncino di Cos. L'abito in lino è uno dei capi più "furbi" e anticaldo: il modello ideale per essere eleganti senza soffrire troppo l'afa. Vestite così simili le tre royal potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle!

Leggi anche Le foto del principe William dall'infanzia a oggi

La famiglia reale spagnola

La passione delle reali spagnole per le espadrillas

I look della regina e delle principesse sono talmente simili che tutte e tre hanno scelto le stesse scarpe! Si tratta ovviamente di espadrillas, i sandali in corda che fanno subito aria d'estate. Letizia di Spagna ha una vera e propria passione per queste calzature, comode e fresche, e le sfoggia anche agli impegno ufficiali. Le figlie Leonor e Sofia non sono da meno e ‘rubano' l'idea alla madre scegliendo rigosamente modelli Made in Spain. Letizia Ortiz ha scelto un modello color panna del brand mint&rose, Sofia indossa dei sandali bassi di Macarena con i nastri a contrasto alla caviglia. Non ci sono dubbi: indispensabile averne almeno un paio nell'armadio quest'estate!