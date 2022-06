Leonor e Sofia, le principesse di Spagna crescono: ora sono più alte di mamma Letizia Le principesse Leonor e Sofia di Spagna sono cresciute e lo hanno dimostrato durante la loro recente apparizione pubblica. A teatro con i genitori sono apparse più alte di mamma Letizia, incantando tutti con i loro look glamour e sbarazzini.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese non è l'unica ad attirare tutti i riflettori su di sé a ogni apparizione pubblica, anche gli spagnoli stanno diventando sempre più apprezzati a livello europeo. Nelle ultime ore, ad esempio, a essere finite in prima pagina sui giornali sono state le principesse Leonor e Sofia. Insieme ai genitori, il re Felipe VI e la regina Letizia Ortiz, sono andate al teatro Canal di Madrid, apparendo decisamente irriconoscibili. Sono cresciute così tanto da essere diventate più alte della mamma: hanno rispettivamente 16 e 15 ma, essendo rimaste a lungo lontane dalle telecamere, oggi sembrano essere persone diverse rispetto a qualche mese fa.

Il look della futura regina Leonor

Leonor di Spagna vive in Galles, è lì che frequenta il prestigioso UWC Atlantic College, la scuola per principesse. Ora però è tornata e ne ha approfittato per apparire in pubblico con la famiglia. Cosa ha indossato per la sua prima volta a Madrid dopo un anno di studi in Gran Bretagna? Ha puntato tutto sulla comodità con un abito chemisier di Dandara, per la precisione un modello con la gonna sotto al ginocchio decorato all-over con delle stampe geometriche sui toni del bianco e del bordeaux. Per completare il tutto ha scelto un paio di espadrillas con la zeppa (le scarpe preferite della mamma) e una tracolla beige.

L’abito Dandara

Sofia "ruba" l'abito alla sorella

Sofia, la più piccola delle due principesse spagnole, ha invece optato per qualcosa di più sbarazzino, anche se i fashion addicted attenti hanno notato un dettagli molto particolare: la secondogenita di Letizia ha "frugato" nell'armadio della sorella. Ha indossato un minidress fiorato col bustier plissettato e la gonna a balze, un modello firmato Zara che Leonor aveva sfoggiato per prima nell'agosto 2021. Anche lei ha scelto delle fresche espadrillas con la zeppa di Macarena e ha aggiunto una giacca di jeans oversize firmata BOSS, così da rendere l'outfit un tantino più street. Nonostante il dettaglio "riciclato", la 15enne ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare icona fashion.