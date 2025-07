La principessa Sofia veste come mamma Letizia Ortiz: ha ereditato lo stile della regina di Spagna

Infanta Sofia col re e la regina

Re Filippo VI di Spagna e la regina Letizia hanno tenuto un ricevimento al Palazzo della Zarzuela, la loro residenza privata: hanno incontrato il Comitato Spagnolo della United World Schools Foundation (UWC Spagna). Erano presenti i membri del consiglio, gli sponsor, nuovi studenti iscritti e studenti che hanno completato il loro ciclo biennale. Assieme alla coppia c'era anche la principessa Sofia di Spagna, che da quando è maggiorenne è sempre più presente nelle occasioni pubbliche e istituzionali o quando c'è da rappresentare la famiglia reale nelle occasioni importanti.

Il look madre-figlia coordinato

La UWC Spagna è stata fondata l'11 novembre 1996, sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina di Spagna e la Presidenza di Don Carlos di Borbone, Infante di Spagna. La Fondazione raccoglie i fondi necessari per finanziare l'istruzione di promettenti studenti spagnoli presso i Collegi del Mondo Unito. Proprio Letizia Ortiz è Presidente onorario del Consiglio di amministrazione del Comitato spagnolo della Fondazione. Non solo: entrambe le figlie della regina hanno studiato in precedenza presso l'UWC Atlantic.

Infanta Sofia in Zara, Letizia Ortiz in Mango

Ecco perché la famiglia reale teneva particolarmente a questo incontro. Hanno presenziato il re, la regina e la principessa Sofia. Madre e figlia hanno rubato la scena coi loro look quasi identici, uno color crema e l'altro verde smeraldo, più fresco e giovanile. La secondogenita della coppia reale, seconda nella linea di successione al trono dopo la sorella Leonor, ha scelto un abito Zara preso direttamente dal guardaroba personale della madre.

Letizia Ortiz

Si tratta, infatti, di un capo che la regina Letizia stessa ha indossato in precedenti occasioni. È un vestito aderente e a collo alto, di lunghezza midi, disegnato da Amancio Ortega e dal suo team. Lo silhouette è la preferita della regina, che non ama le vestibilità over la predilige capi che disegnano la figura con eleganza. Ne è un chiaro esempio proprio il capo scelto per l'incontro a Palazzo della Zarzuela, un vestito monospalla beige leggermente drappeggiato, con gonna midi e scollatura asimmetrica di Mango, anche questo riciclato (indossato per la prima volta lo scorso anno a Girona).

La famiglia reale spagnola

Ha, però, apportato una piccola modifica all'originale, rimuovendo la manica lunga. Mentre la regina ha scelto un paio di espadrillas coordinate, il suo modello del cuore, sua figlia ha optato per un paio di sandali bassi. Oggi la famiglia al completo sarà all'Accademia Militare Navale di Marín, dove Felipe consegnerà alla Principessa Leonor la Gran Croce al Merito Navale. Mentre quest'ultima è alle prese con l'addestramento militare previsto per l'erede al trono, la sorella minore ha deciso di conseguire una Laurea.