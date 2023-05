Letizia di Spagna rilancia le espadrillas: come indossare le scarpe di tendenza dell’estate 2023 La moda della Primavera/Estate 2023 non ha dubbi: è tempo di tirar fuori dall’armadio un paio di espadrillas con la zeppa in paglia, le scarpe comode e chic amate dalle reali.

Le scarpe must have dell'estate 2023? Sono le zeppe in paglia amate dalle royal. Le espadrillas sono le calzature estive più amate perché sono comode, chic e versatili al tempo stesso. La tela e la corda intrecciata che caratterizzano queste calzature fanno subito aria d'estate e ci fanno sognare spiagge assolate anche in città. Tra le fan più accanite c'è Letizia di Spagna, tanto che esiste perfino un modello che porta il suo nome. Gli ultimi look della regina spagnola ci regalano l'ispirazione perfetta: ecco i modelli di espadrillas di tendenza e gli abbinamenti da copiare per il giorno e per la sera.

Le zeppe in corda più amate dalle reali

La famiglia reale si è riunita in occasione della cresima della Infanta Sofia: per l'occasione Letizia di Spagna ha indossato un paio di pantaloni bianchi e una blusa rosa pastello, completando il look proprio con le sue amate espadrillas. Si tratta di un modello del brand Macarena Shoes bianco panna con il tipico intreccio di lacci alla caviglia. Ma il modello più interessante è quello sfoggiato dalla figlia Leonor, che ha abbinato all'abito a fiori un paio di zeppe del brand Pìcon chiamate "Letizia" proprio in onore di sua madre.

Ma non sono le uniche reali affezionate alle espadrillas: anche Kate Middleton le sfoggia spesso durante la bella stagione, abbinandole a chemisier e abiti colorati. Più rilassate (e più comode) delle classiche décolleté, sono la risposta estiva ai tacchi alti. Se tutte le reali ne hanno un paio in guardaroba, allora c'è da fidarsi!

Come indossare le espadrillas per l'estate 2023

Le espadrillas esistono sia in versione rasoterra che alta ma le tendenze dell'estate non hanno dubbi: il modello su cui investire è quello con la zeppa. L'ideale è sceglierle in colori neutri, dal bianco al beige, in modo da abbinarle facilmente ai look estivi. In città, le espadrillas sono perfette con un paio di pantaloni in lino dal fit ampio o sotto un abito chemisier. Per una passeggiata sul lungomare è perfetto con look ‘alla marinara', con camicie ampie a righe e accessori di paglia. Le espadrillas sono sconsigliate nelle occasioni eleganti, ma per un party all'aperto o per una serata con gli amici sono un'ottima scelta. L'abbinamento sicuro? Quello più semplice: blue jeans e camicia maschile, o un crop top in maglia.