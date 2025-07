Sofia di Spagna contro le tradizioni reali: qual è l’università che ha scelto (da 20mila euro annui)

Sofia di Spagna ha appena compiuto 18 anni e per lei è arrivato il momento di decidere del suo futuro. Per quale motivo l’università che ha scelto va contro le regole reali?

Siamo sempre stati abituati a pensare che il futuro dei principi e delle principesse d'Europa fosse "scritto" fin dalla nascita ma la verità è ben diversa: sebbene gli eredi al trono diretto siano indirizzati verso un preciso percorso di formazione, l'ultima scelta spetta a loro. Naturalmente fanno eccezione i primi nella linea di successione, che fin da piccolissimi vengono preparati alla vita da sovrani, ma per il resto ai bambini "reali" viene lasciato sempre un margine di libertà. A dimostrarlo stata Sofia di Spagna, la secondogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, che ha pensato bene di rompere con le tradizioni: ecco cosa ha fatto.

Niente carriera militare per Sofia di Spagna

Sofia di Spagna ha compiuto da poco 18 anni e, completata la scuola, per la precisione il college in Galles riservato ai principi, per lei è arrivato il momento di fare una scelta sul suo futuro. La tradizione reale vorrebbe che dia inizio a un percorso di formazione militare (proprio come ha fatto la sorella Leonor, erede al trono diretta) ma ora la casa reale ha reso noti i suoi progetti. La principessa spagnola non sogna affatto la divisa, anzi, ha dato prova di nascondere un animo rivoluzionario e anti-convenzionale. Stando alle indiscrezioni, si iscriverà al Forward College per laurearsi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

Quanto costa l'università scelta dalla principessa spagnola

Il Forward College è un'università privata associata alla London School of Economics che, a differenze degli altri istituti scelti dai Royals, non ha una antica tradizione, anzi, è stata fondata solo nel 2021. La sua particolarità? Richiede agli studenti di trascorrere i 3 anni di studio in 3 paesi diversi, a scelta da quelli in cui sono dislocati i campus, così da permettere ai giovanissimi di entrare in contatto con culture diverse e con coetanei provenienti da ogni parte d'Europa. Sofia di Spagna pare che abbia già fatto la sua scelta: vuole stare a Lisbona per il primo anno accademico, poi a Parigi e infine a Berlino. La retta annua di questa università dal mood internazionale è tutt'altro che economica: si paga 18.500 euro (e probabilmente verrà finanziata dai re di Spagna).