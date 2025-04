video suggerito

L’infanta Sofia di Spagna compie 18 anni: il messaggio nascosto nelle le foto ufficiali La secondogenita di re Felipe e della regina Letizia è diventata maggiorenne: per i 18 anni dell’infanta Sofia sono state diffuse delle foto ufficiali. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sofia di Spagna

C'è aria di festa a Palazzo: la famiglia reale spagnola festeggia oggi i 18 anni dell'infanta Sofia. La neo 18enne è la secondogenita del Re Filippo VI e della Regina Letizia: prima di lei, nella linea di successione al trono, c'è solo la sorella maggiore Leonor. Per l'occasione, sono state diffuse delle foto ufficiali che ritraggono la festeggiata sorridente con un look semplice e casual.

L'infanta Sofia diventa maggiorenne

A differenza di Leonor di Spagna, che ha il titolo di principessa delle Asturie in quanto erede al trono, alla neo 18enne Sofia essendo la secondogenita del re è attribuito il titolo d'infanta, tipico della monarchia spagnola. Attualmente frequenta un collegio gallese, l'UWC Atlantic College di Llantwit Major, ma in occasione delle festività pasquali è rientrata a casa. Infatti le foto sono state scattate nella Settimana Santa, nei Giardini della Zarzuela di Madrid. Con il raggiungimento della maggiore età per lei si apre un nuovo capitolo, anche se a differenza di sua sorella ha meno obblighi nei confronti della Corona.

Sofia di Spagna

Leonor di Spagna, infatti, sta seguendo le orme paterne e per lei, dal compimento dei 18 anni, è iniziata la formazione specifica per diventare regina un giorno. Attualmente sta seguendo un periodo di addestramento militare in accademia, obbligatorio per salire al trono. L'infanta Sofia, invece, può liberamente scegliere il proprio futuro e sembra che, una volta sostenuti gli esami all'Atlantic College, voglia proseguire la formazione iscriversi all'università per studiare relazioni internazionali oppure materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Per il momento non c'è nessuna festa in programma, rimandata forse a questa estate, quando la sorella Leonor tornerà dal viaggio di addestramento sulla nave-scuola Elcano.

Leggi anche La tenera foto di Louis per il settimo compleanno: al principino sono caduti i denti anteriori

Sofia di Spagna

Il look dell'infanta Sofia nella foto per i 18 anni

Per la foto istituzionale, si è scelto di comunicare un'immagine per nulla rigida e formale, non istituzionale. Il look della neo 18enne rispecchia la sua freschezza, è stata ritratta in modo molto naturale. Indossa una camicia celeste, un capo essenziale che le dona un aspetto amichevole, abbinata a un paio di pantaloni blu navy a vita alta: ha un'aura serena e raffinata, ma al tempo stesso decisa. Molto natural e soft anche il trucco.

Il messaggio nascosto nelle foto ufficiali

È ovviamente un'immagine diversa da quella della sorella Leonor, ultimamente ritratta spesso in divisa militare, proprio per ribadire il suo ruolo all'interno della monarchia, la strada che sta compiendo per arrivare al trono. Viceversa, le foto di Sofia emanano un'eleganza più rilassata, si percepisce tranquillità, comunicano dolcezza ma al tempo stesso anche carattere. Sofia in questi anni si è distinta per discrezione e riserbo, affiancando e sostenendo la sorella senza rubarle la scena né imporsi: è una giovane donna pronta a spiccare il volo e prendere la sua strada.