Leonor di Spagna in divisa mimetica: i primi giorni della principessa nell’accademia militare Leonor di Spagna è la prima in linea di successione al trono: un giorno sarà regina. La sua formazione prevede anche un addestramento militare in accademia.

A cura di Giusy Dente

Sua Altezza Reale la Principessa delle Asturie trascorrerà i prossimi tre anni in un'accademia militare, come stabilisce la legge. La figlia di re Felipe e Letizia Ortiz di Spagna ha iniziato il suo percorso di addestramento presso l'Accademia Militare Generale di Saragozza, un istituto prestigioso e antico: è stato fondato nel 1882 e ha formato oltre 29.000 ufficiali dell'Esercito, della Guardia Civile e del Corpo Comune delle Forze Armate.

Leonor di Spagna in divisa

La principessa Leonor di Spagna ha messo da parte gli abiti colorati e le espadrillas che solitamente sfoggia nelle uscite pubbliche. La 17enne è entrata nell'accademia militare, seguendo le orme del padre e del nonno Juan Carlos: come tutti gli altri, divisa mimetica e scarponcini anche per lei. La figlia di re Felipe e Letizia Ortiz non avrà alcun trattamento di favore nell'istituto, come tutti parteciperà alla formazione teorica e poi all'addestramento pratico. Unica differenza, rispetto al percorso degli altri cadetti, è che il suo durerà tre anni e non cinque. Al termine diventerà tenente.

La principessa si prepara a diventare regina

La principessa è già molto inserita nella vita della royal family, frequenta spesso gli eventi ufficiali e accompagna sua madre nelle uscite pubbliche. La sua formazione è iniziata in tenera età, essendo l'erede al trono spagnolo: è la prima in linea di successione quindi spetta a lei la corona.

Da sempre si prepara al futuro da regina. Ha frequentato per due anni l'UWC Atlantic College di Llantwit Major, in Galles. Come lei anche Alexia dei Paesi Bassi, figlia di re Guglielmo Alessandro e della regina Máxima. In questa scuola speciale hanno acquisito competenze adeguate al ruolo che le aspetta.