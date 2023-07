Leonor e Sofia di Spagna senza genitori all’evento ufficiale: vestono a contrasto con le espadrillas Leonor e Sofia di Spagna sono volate a Girona per partecipare da sole al loro primo evento di stagione. Senza la mamma e il papà si sono “sfidate” a colpi di stile: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Le scuole sono finite e quasi tutti gli adolescenti hanno dato il via alle loro vacanze estive. A fare eccezione sono gli eredi delle case reali più famose d'Europa che, ricoprendo una posizione elevata nella linea di successione, devono presenziare a una serie di eventi istituzionali nei giorni che precedono le ferie. A dimostrarlo è l'agenda fitta di impegni di Leonor e Sofia di Spagna, le principesse figlie di re Felipe VI e Letizia Ortiz che proprio di recente sono partite alla volta di Girona per partecipare al loro primo incontro ufficiale di stagione "in solitaria", ovvero senza i genitori.

Leonor e Sofia di Spagna principesse perfette

Leonor e Sofia di Spagna sono cresciute, hanno rispettivamente 17 e 16 anni, e per loro è arrivato il momento di dare il via alla loro "carriera" da principesse. Nonostante non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, partecipano già a degli eventi istituzionali senza i genitori, dando prova di grande professionalità e serietà. Di recente hanno presenziato al meeting-Workshop on Innovation, incontrando informalmente lo chef stellato Ferrán Adrià. Sorrisi in camera, chiacchiere spensierate e stile da vendere: le sorelle principesse sembrano essere destinate a ricoprire il loro ruolo in modo impeccabile.

I look a contrasto delle principesse spagnole

A rendere memorabile il viaggio a Girona di Leonor e Sofia sono stati anche i look super glamour ma in colori a contrasto che hanno sfoggiato. La maggiore ha puntato tutto sull'arancione con un abito firmato Lady Pipa, un modello al ginocchio con un drappeggio al centro del seno e le maniche a palloncino. Ha poi "imitato" mamma Letizia con le espadrillas con la zeppa firmate mint&rose e non ha rinunciato alla clutch bag (firmata Zara x Narciso). La principessa Sofia ha preferito il rosso con un completo di Sfera con pantaloni palazzo e top coordinato. Anche lei ha indossato le espadrillas mint&rose ma in una versione con la zeppa chunky. Da grandi riusciranno a fare "concorrenza" alla mamma regina in fatto di stile?