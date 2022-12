Leonor di Spagna riprende gli impegni ufficiali: “ruba” il blazer alla regina Letizia Leonor di Spagna ha incontrato i volontari della Croce Rossa a Madrid. Per l’occasione ha preso in prestito i vestiti della mamma, la regina Letizia.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leonor di Spagna ha ereditato la classe e l'eleganza di sua madre, la regina Letizia. Quest'ultima è amatissima per il suo stile sempre impeccabile. Pur aderendo sempre perfettamente all'etichetta a volte riesce a stupire con tocchi inaspettati, spaziando dagli capi rock in pelle a quelli con dettagli cut-out e ampie scollature. Non stupisce, quindi, che la 17enne abbia scelto di attingere proprio al guardaroba materno, per l'impegno ufficiale di ieri.

Leonor di Spagna veste come la regina

Leonor di Spagna è tornata a casa per trascorrere le vacanze in famiglia. La 17enne studia in Galles, all'UWC Atlantic, ma è volata in Spagna in vista del Natale. La giovane si sta destreggiando tra lo studio e le responsabilità da erede al trono. Si sta preparando al suo futuro da regina, carriera impegnativa che però sta prendendo molto sul serio. Appena rientrata a Madrid ha incontrato i volontari dei programmi della Croce Rossa all'Oficina Central de Cruz Roja Española.

in foto: Letizia Ortiz col blazer Carolina Herrera nel 2020

La 17enne, erede al trono di Spagna, per l'occasione ha indossato un blazer di Carolina Herrara che appartiene a sua madre: Letizia di Spagna lo ha sfoggiato la prima volta il 21 maggio 2020, quando col marito il re Felipe ha visitato il mercato all'ingrosso Mercamadrid di Madrid. Leonor ha abbinato la giacca a un semplice maglioncino a collo alto rosso di Hugo Boss, uno dei marchi preferiti della regina Letizia. Ha infine completato il look con pantaloni navy e ballerine di Unisa. Una vera piccola icona di stile, con la sua elegante semplicità.