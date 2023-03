Leonor di Spagna è pronta per l’addestramento militare: la principessa diventerà tenente Leonor di Spagna si sta preparando per diventare regina e, a dispetto di quanto si pensa, il percorso è durissimo. Una volta terminato il college in Galles darà il via all’addestramento militare che la trasformerà in tenente.

A cura di Valeria Paglionico

Diventare sovrano non è così semplice come si potrebbe pensare: al di là dei privilegi che si ricevono una volta saliti sul trono, ci sono anche dei durissimi obblighi da rispettare fin da quando si è giovanissimi (ma col futuro già scritto). Lo sta capendo bene Leonor di Spagna, la principessa 17enne che si sta preparando per prendere il posto del padre Felipe VI quando arriverà il momento. È risaputo che sia volata in Galles per studiare all'UWC Atlantic College e, ora che è arrivata quasi al termine di questa esperienza, sembra essere pronta per il prossimo step: l'addestramento militare che la trasformerà in tenente.

La formazione militare di Leonor di Spagna

Sebbene Leonor di Spagna tra pochi mesi terminerà il percorso di studi all'UWC Atlantic College, il suo apprendistato da futura regina è solo agli inizi. Non appena rientrerà in Spagna comincerà l'addestramento militare come approvato dal decreto emanato dal Governo, secondo il quale la principessa può entrare in Accademia militare. Comincerà ad agosto dopo le vacanze estive, sarà proprio in quel momento che partirà per Saragozza per raggiungere l'Academia General Militar, dove rimarrà per 12 mesi. Il secondo anno verrà trasferita a Pontevedra alla Escuela Naval de Marìn, mentre l'ultimo anno lo trascorrerà a Murcia all'Academia General de Aire de San Javier.

Leonor nel college britannico per principesse

Cosa farà Leonor dopo l'Accademia militare

Niente agevolazioni e favoritismi, Leonor verrà trattata esattamente come i suoi colleghi, sarà dunque costretta a dormire nelle camerate, a ricevere solo di rado dei permessi per tornare a casa e a partecipare attivamente alle lezioni e agli allenamenti. Al termine del percorso avrà una formazione militare completa e riceverà il grado di Tenente nell'Esercito, in Marina e nell'Aviazione proprio come suo padre Felipe. Cosa farà dopo l'addestramento? La preparazione da futura regina non è finita qui, probabilmente completerà la sua istruzione all'Università come ha fatto l'attuale re. A seguire le orme di Leonor, inoltre, sarà la principessa Sofia, che a partire dal prossimo agosto volerà in Galles per frequentare lo stesso college della sorella.