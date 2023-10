La principessa Leonor al giuramento della bandiera: Letizia di Spagna a pois, l’erede al trono in divisa La principessa Leonor, erede al trono spagnolo, ha partecipato alla cerimonia della “jura de bandera”: sua madre la regina Letizia Ortiz era emozionatissima.

La Principessa delle Asturie, erede al trono di Spagna, ha concluso la sua prima fase di addestramento nell'esercito con il giuramento della bandiera. All'evento ufficiale non potevano mancare i suoi genitori, re Felipe (che è anche capo delle Forze Armate) e la regina Letizia Ortiz. I due lo scorso agosto l'hanno personalmente accompagnata presso l'accademia militare di Saragozza. Qui Leonor di Spagna, la prima in linea di successione, ha trascorso le ultime settimane, dedicandosi a una rigida formazione di stampo militare.

Che cos'è il giuramento della bandiera

Nella Piazza d'Armi dell'Accademia Militare Generale tutti i 410 cadetti appena ammessi hanno partecipato al Giuramento della Bandiera, un momento solenne in cui viene formalizzata la propria fedeltà e il proprio impegno nei confronti del Paese. La principessa Leonor è stata la prima della sua classe a sfilare sotto la bandiera: questo passaggio avviene togliendo il cappello e chinando la testa. Poi ha baciato la bandiera, altro gesto importantissimo e di grande valore simbolico.

L'erede al trono indossava un'uniforme d'epoca composta da una giacca doppiopetto blu con colletto alla coreana, pantaloni rossi e un cappello di piume. Il colore delle piume cambia a seconda del grado: quelle dei cadetti del primo e del secondo anno sono rosse, quelle dei cadetti del terzo anno e dei comandanti sono bianche. L'uniforme è uguale per uomini e donne, non è prevista l'opzione gonna.

Ora Leonor di Spagna è pronta a tornare in Accademia, per proseguire il suo addestramento. Dovrà trascorrere altre settimane di formazione per poi prendere parte al giuramento alla Costituzione davanti alle Cortes Generales, nel giorno del suo 18esimo compleanno. Con questo atto, qualora dovesse accadere qualcosa a suo padre, toccherebbe inesorabilmente a lei assumere le responsabilità del genitore.

Il look di Letizia Ortiz

La regina ha seguito emozionata tutta la cerimonia, accanto al re. Per l'occasione ha riciclato un vecchio look: ha recuperato l'abito bianco con pois blu che aveva indossato per la prima volta un anno fa, durante la Giornata delle Forze Armate. L'abito midi senza maniche, con scollo rotondo, balze sulla gonna e fascia in vita, è del brand Unique Unlimited. Lo ha abbinato a un paio di slingback Massimo Dutti e pochette Carolina Herrera.