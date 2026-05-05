Pippa Middleton vende la fattoria nel Berkshire: aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euro

Pippa Middleton ha venduto Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui aveva creato un parco safari. Il motivo? L’attività aveva accumulato debiti da quasi 1 milione di euro.

Pippa Middleton e il marito James Matthews hanno dovuto rinunciare a una delle proprietà a cui tenevano di più, Buckleberry Farm. Si tratta di una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui avevano creato un parco safari, acquistata nel 2021 per 1,5 milioni di euro. Purtroppo, però, non si è rivelata redditizia come si sperava, anzi, in pochi anni ha accumulato debiti per quasi 1 milione di euro. La coppia, dunque, ha dovuto arrendersi e rinunciare al progetto, mettendo in vendita la proprietà.

Il parco safari creato da Pippa Middleton

Negli ultimi anni si era parlato molto di Buckleberry Farm, il parco safari nel Berkshire di proprietà di Pippa Middleton e del marito James Matthews. I due avevano acquistato la tenuta nel 2021 per 1,5 milioni di euro e l'avevano trasformata in una moderna fattoria piena di cervi e altri animali che i bambini potevano accarezzare da vicino. Al suo interno non mancavano l'area giochi, una caffetteria e una zona glamping per i pernottamenti. Per tutto l'anno venivano proposti gli eventi più svariati, dalla grotta di Babbo Natale a dicembre alla discoteca dei coniglietti a Pasqua, ma purtroppo alla fine l'attività si è rivelata un disastro finanziario. Anno dopo anno ha accumulato sempre più debiti, arrivando alla folle cifra di 807,543 sterline, ovvero quasi 1 milione di euro.

Buckleberry Farm

Pippa Middleton avrebbe voluto trasformare la tenuta in un asilo nido

Nell'ultimo anno Pippa Middleton aveva provato a salvare l'attività trasformandola in un asilo nido ma, dopo aver ricevuto una prima approvazione dall'autorità locale, la richiesta di permesso di costruzione è stata respinta, il motivo? L'asilo avrebbe aumentato il traffico nella zona rurale. La gente del posto, inoltre, non aveva mai visto di buon occhio il progetto, anzi, lo considerava solo "un'operazione per fare soldi" e a confermarlo sarebbe stato anche il progressivo aumento del prezzo dei biglietti di ingresso. È chiaro, dunque, che vendere la fattoria era l'unica soluzione possibile. Ad oggi, però, è ancora aperta al pubblico, solo che Pippa e James non sono più i proprietari.