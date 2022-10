Letizia di Spagna incanta con l’abito stellato (e la figlia Leonor le “ruba” gli orecchini) La famiglia reale spagnola si è riunita per un’occasione importante: a rubare la scena è stata la principessa Leonor, che ha già lo stile di una vera regina.

A cura di Beatrice Manca

Letizia di Spagna è un'indiscussa icona di stile (il suo abito con l'oblò resterà negli annali) ma è pronta a passare il testimone alle figlie, Leonor e Sofia. Le principesse spagnole hanno accompagnato i genitori a Oviedo per la consegna dei premi Principessa delle Asturie: era da molto tempo che non vedevamo la famiglia reale spagnola al completo. Vicine, madri e figlie sembrano quasi sorelle: anche in questa occasione hanno scelto look coordinati, nel segno dell'eleganza.

Letizia di Spagna con l'abito "firmamento"

La regina spagnola in fatto di stile non sbaglia un colpo: anche se di tanto in tanto ama osare con look ‘rock', come il tailleur in pelle bordeaux, agli eventi ufficiali brilla per eleganza. Nelle Asturie Letizia Ortiz ha sfoggiato un abito bianco con un disegno argentato che ricorda un cielo stellato, firmato Cherubina, con maniche a palloncino e cintura in vita. La stampa "galassia" è una delle tendenze del momento, rivisitata dalla regina in chiave minimal e raffinata.

Letizia di Spagna in Cherubina

Completavano il look un paio di scarpe scamosciate con il kitten heel di Nina Ricci, un modello più basso del solito, forse per via della malattia che la costringe a rinunciare ai tacchi alti.

Leonor, Letizia e Sofia di Spagna

Leonor di Spagna con gli orecchini della madre

La vera protagonista dell'evento è stata la principessa Leonor, l'erede al trono: il premio in questione porta il suo titolo. Spesso Leonor è assente agli impegni ufficiali perché studia in un esclusivo college in Galles, ma questa volta non è voluta mancare. In fatto di stile, Leonor si ispira alla madre Letizia: ha indossato un tailleur a pois firmato Carolina Herrera, uno dei brand preferiti della regina, con giacca senza collo e minigonna.

Leonor di Spagna in Carolina Herrera

Il tocco finale? Un semiraccolto mosso e un paio di preziosi orecchini "rubati" dal cofanetto della madre Letizia: si tratta di uno dei modelli preferiti della regina, con dei pendenti a goccia, indossati in diverse occasioni nel corso degli anni.

Letizia con gli orecchini a goccia

All'evento era presente anche la sorellina Sofia, con un abito asimmetrico bianco a righe blu di BOSS. Ogni giorno che passa Leonor dimostra di essere pronta per il ruolo che l'attende in futuro: una vera regina, anche nello stile!