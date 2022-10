Letizia di Spagna con la schiena nuda: la regina non ha paura di rivoluzionare il dress code reale Letizia di Spagna ha partecipato alla prima del Teatro dell’Opera di Madrid e per l’occasione ha puntato su un look rivoluzionario. La regina ha lasciato la schiena nuda, sovvertendo le regole reali in fatto di dress code.

A cura di Valeria Paglionico

Far parte di una Royal Family europea è il sogno di tutti. Avere privilegi, titoli nobiliari e benefici economici sembra essere incredibilmente desiderabile ma la cosa che in molti dimenticano è che la vita di corte implica anche una serie di doveri. Coloro che sono legati alla famiglia regnante sono costretti a rispettare una precisa etichetta, soprattutto quando si parla di dress code, che deve essere sempre formale e bon-ton. Negli ultimi tempi, però, le cose stanno cambiando: sono sempre di più le regine europee che non hanno paura di osare e che puntano su dei look rivoluzionari. L'ultima ad averlo fatto è stata Letizia di Spagna, apparsa in pubblico per la prima volta nella storia con la schiena nuda.

Chi ha firmato l'abito blu navy di Letizia di Spagna

Letizia Ortiz e il marito Felipe VI hanno partecipato alla prima del Teatro dell'Opera di Madrid, dove la sera del 24 ottobre è andata in scena l'Aida. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la regina, apparsa meravigliosa ed elegante (ma anche "rivoluzionaria") in un lungo abito blu navy. Si è affidata a un brand made in Spagna, Miphai, sfoggiando un capo sofisticato e chic in crepe con la scollatura circolare, le maniche a tre quarti e una maxi gonna asimmetrica decorata con delle ruches sull'orlo. La particolarità del vestito, però, è in assoluto la scollatura posteriore che ha lasciato la schiena di Letizia nuda, dettaglio decisamente insolito per una regina.

Abito Miphai

La rivoluzione di stile della regina spagnola

Quanto costa il maxi dress? Sul sito del brand viene venduto a 195 euro. Letizia ha poi completato il tutto con un paio di orecchini pendenti decorati con delle pietre colorare di Sibela (prezzo 98 euro), a prova del fatto che non bisogna necessariamente puntare sulle griffe costosissime per essere eleganti e chic. A fare la differenza, però, è stata la schiena nuda, un dettaglio inedito, sorprendente e sensuale che di solito non viene approvato dai dress code reali. Da qualche tempo a questa parte, però, la regina spagnola ha dimostrato di voler rivoluzionare le regole dell'etichetta: tra completi di pelle, scarpe basse e stringate e capi low-cost sta facendo emergere liberamente il suo animo glamour.