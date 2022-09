Letizia di Spagna, il significato degli orecchini piuma ai funerali della regina Elisabetta Il velo sopra la testa, l’abito lungo e un paio di guanti: Letizia di Spagna è apparsa impeccabile ai funerali solenni della regina Elisabetta II.

A cura di Beatrice Manca

Re, regine, nobili e dignitari di tutta Europa il 19 settembre si sono incontrati a Londra, nell'abbazia di Westminster, per porgere l'ultimo saluto alla regina Elisabetta. In 70 anni di regno ha stretto la mano a generazioni e generazioni di sovrani, eccezionalmente riuniti per i funerali di stato. C'erano anche i monarchi spagnoli, tra i primi ad arrivare: il re Felipe e il padre Juan Carlos. Presente anche Letizia di Spagna, impeccabile anche nel lutto.

Letizia di Spagna con il velo sul viso

Dopo aver firmato il libro ufficiale delle condoglianze, Letizia di Spagna ha fatto il suo ingresso all'abbazia di Westminster al braccio del marito Felipe. Il re indossava l'alta uniforme, mentre la regina ha scelto un abito nero con bottoni sulle spalle, di Carolina Herrera, velando le gambe con le calze scure. Come vuole il protocollo ha indossato un cappello nero di Cherubina. Ma ad attirare l'attenzione del pubblico è stato il velo sul viso, più lungo rispetto alle velette delle altre reali, che copriva anche la nuca. Ha indossato i guanti e una piccola borsa nera di Giorgio Armani. Ai piedi, un paio di scarpe con il tacco Manolo Blahnik.

Letizia di Spagna con un abito Carolina Herrera e il re Felipe

Letizia di Spagna con gli orecchini a forma di piuma

Sappiamo che anche i gioielli, nei funerali reali, devono seguire delle regole: i più adatti sono sicuramente le perle (adorate dalla sovrana defunta) ma anche i diamanti sono concessi. Letizia di Spagna ha scelto un paio di orecchini in oro bianco e diamanti, firmati Chanel. Dietro alla scelta puramente estetica (i diamanti "illuminano" il nero con discrezione) potrebbe esserci anche un significato simbolico. Le piume sono un simbolo di pace e, in diverse culture, rappresentano il legame tra lo spirito e il corpo, tra il mondo dei defunti e quello terreno. Un modo sottile per dire che la presenza della regina accompagnerà sempre chi oggi la piange.

