Meghan Markle compie 45 anni: festa casalinga tra palloncini e t-shirt dal messaggio ironico

Meghan Markle ha compiuto 45 anni e ha festeggiato con un party casalingo in compagnia della famiglia. Cosa c’è scritto sulla sua t-shirt?

Ieri, martedì 4 agosto, è stato un giorno da ricordare per i Duchi di Sussex, il motivo? Meghan Markle ha compiuto 45 anni e, dopo essere rientrata in America dalla vacanza in giro per l'Europa, ha festeggiato in famiglia con un adorabile party casalingo. Certo, non sono mancate le polemiche sul fatto che i Royals di casa Windsor hanno completamente ignorato il compleanno, ma è chiaro che la moglie di Harry ha continuato a celebrare il traguardo senza pensarci troppo.

La festa a Montecito per i 45 anni di Meghan Markle

Sommersa dagli auguri dei followers fin dalle prime ore del mattino, Meghan Markle ha voluto ringraziare tutti con uno scatto che la mostra in una versione inedita: mentre fa un mega tuffo in piscina con indosso un costume intero total black e tra le mani dei palloncini. Poco dopo ha poi condiviso le immagini del party. Per lei niente cene stellate, nottate folli in discoteca e brindisi alcolici, ha preferito l'intimità della casa di Montecito, dove ha trascorso la serata con il marito Harry e con i figli Archie e Lilibet. A curare l'allestimento pare che sia stato proprio il principe, che ha pensato bene di riempire la zona living con palloncini e festoni a tema.

Il tuffo in piscina con i palloncini

Meghan Markle in versione casual per il compleanno

Cosa ha indossato l'ex principessa per festeggiare il suo 45esimo compleanno? Lontana dagli obblighi reali, ha potuto lasciare nell'armadio le gonne midi, gli abiti bon-ton e i cappellini in stile britannico. Ha preferito una fresca tuta bianca con pantaloni over e una t-shirt ampia decorata con la scritta ironica "It's giving Mrs", ovvero "Ha proprio l'aria da signora" (tutto firmato Eberjey). Piedi nudi, cerchietto a tema compleanno tra i capelli e sorriso stampato sulle labbra: Meghan ha improvvisato un balletto in cucina, rivelando il suo animo più naturale e divertente (a cui aveva dovuto rinunciare durante la permanenza a corte).

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