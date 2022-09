L’ultima foto di Elisabetta II è con la gonna che amava di più (perché le ricordava il suo sogno) Ci sono due immagini che tutti conoscono della regina Elisabetta: quella ufficiale, con cappottino colorato e cappello, e quella da gentildonna di campagna, con cardigan e tartan.

A cura di Beatrice Manca

Solo due giorni fa la regina Elisabetta era apparsa in pubblico per l'ultima volta, durante l'incontro con la nuova premier Liz Truss. Dimagrita e curvata dagli anni sì, ma sempre composta e sorridente, appoggiata al suo fidato bastone. Nessuno immaginava che sarebbe stata l'ultima immagine della longeva sovrana, morta l'8 settembre 2022 dopo settant'anni passati sul trono. La maggior parte dei suoi sudditi è nata quando Elisabetta II era già sul trono e la sua immagine è familiare in tutto il mondo. L'ultimo ricordo che avremo della sovrana è, per una fortuna coincidenza del destino, con l'abito che amava di più.

L'abbigliamento da campagna della regina Elisabetta

In molti versi la regina Elisabetta è stata l'ultima grande icona del Novecento e il suo stile è rimasto nell'immaginario collettivo. Due sono le immagini che tutti conosciamo della regina Elisabetta: quella ufficiale, con cappottino colorato e cappellino in tinta, e quella ‘campestre', con l'immancabile Barbour e gli stivali di gomma. La regina ha consacrato tutta la sua vita al dovere, ma il suo cuore era rimasto in campagna, il luogo che la rendeva più felice, tra gli adorati cani e i cavalli. Perché in realtà Elisabetta non avrebbe mai dovuto diventare regina: era figlia del ramo cadetto dei Windsor, nipote dell'erede al trono. Sarebbe diventata probabilmente la felice moglie di un'ufficiale di Marina, Filippo, se il destino non avesse fatto incrociare le strade dello zio David e di Wallis Simpson. Per amore di una divorziata americana, re Edoardo rinunciò al trono e il destino di Elisabetta prese una piega del tutto inaspettata: improvvisamente suo padre era re e lei la giovane erede.

La regina Elisabetta a Trooping The Colour

Ma era in campagna che Elisabetta trovava davvero se stessa, con i foulard di Hermès legati sotto il mento, la giacca impermeabile e gli stivali inzaccherati di fango. Il tartan, antico simbolo della nobiltà scozzese, diventò la sua uniforme del tempo libero: cardigan, camicetta e gonna a quadri. Non è un segreto che la regina adorasse il castello scozzese di Balmoral – luogo dove significativamente è morta – e che adorasse i cavalli. C'è chi dice che in un'altra vita sarebbe stata perfettamente felice allevando cavalli da corsa e vivendo da gentildonna di campagna, tra la cura della casa e le battute di caccia.

L’ultima foto della regina Elisabetta a Balmoral

Per questo è in qualche modo poetico che l'ultima immagine della regina sia quella che più la rappresenta: con le perle, il cardigan grigio perla e la gonna a quadri, la divisa dei suoi giorni più felici.