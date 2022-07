Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: cut-out sul seno e pantaloni a zampa per la quarta puntata Elisabetta Gregoraci è ancora una volta la grande protagonista di Battiti Live. Per la quarta puntata ha scelto un look total pink in pieno stile anni ’60 con pantaloni a zampa e un maxi taglio cut-out sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate, è tornato con una nuova edizione. Anche quest'anno puntata dopo puntata il palco viene invaso dagli artisti che stanno scalando le classifiche a colpi di tormentoni ma a farla da padrone in fatto di stile è la conduttrice Elisabetta Gregoraci. Fin dal debutto ha dato prova di essere un'icona fashion spaziando tra minidress di pizzo con lo scollo sulla schiena, abitini con un serpente sul seno e maxi dress con gli spacchi, ma è durante la quarta tappa che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è ispirata agli anni '60, apparendo più glamour che mai in un completo total pink.

Chi ha firmato il look fucsia di Elisabetta Gregoraci

La quarta puntata di Battiti Live, pre-registrata a inizio luglio a Gallipoli ma andata in onda il giorno 26 dello stesso mese, ha visto una Elisabetta Gregoraci seguire il trend dei look "Barbie" con un completo total pink firmato Antonino Valenti. Ha abbinato un crop top a maniche lunghe con un audace cut-out sul seno a un paio di pantaloni a zampa a vita alta, ispirandosi così allo stile anni '60. La conduttrice ha lasciato gli addominali e il décolleté in vista, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Non sono mancati i tacchi alti e gli ormai iconici bracciali preziosi che porta sempre al polso.

Elisabetta Gregoraci in Antonino Valenti

Elisabetta Gregoraci con la treccia a Battiti Live

Sui social la Gregoraci ha anticipato il look fucsia della quarta puntata di Battiti Live con un album dedicato, descritto con la didascalia "Passione rosa". Al di là del completino anni '60, a fare la differenza sono stati i capelli: niente chioma sciolta, onde o raccolti bon-ton, questa volta Elisabetta ha optato per una lunga treccia in stile Lara Croft portata tiratissima e con la fila centrale. Per quanto riguarda il make-up, ha sfoggiato un trucco smokey eyes molto marcato che ha reso lo sguardo ancora più profondo.