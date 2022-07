Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: l’abito verde della terza puntata ha due spacchi vertiginosi Il 19 luglio va in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live e ancora una volta Elisabetta Gregoraci è regina di stile. Ha puntato sul verde smeraldo con un maxi abito lungo con dei vertiginosi spacchi laterali che hanno rivelato le gambe.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate che ogni anno dà spazio ai tormentoni estivi. A condurlo sono ancora una volta Elisabetta Gregora e Alan Palmieri, affiancati dalla giovanissima Mariasole Pollio (ormai diventata maggiorenne). Al di là degli artisti che ogni settimana si esibiscono sul palco, ad attirare le attenzioni del pubblico è soprattutto la "padrona di casa" con i suoi look sensuali e glamour. Per la terza puntata, quella pre-registrata a inizio luglio a Gallipoli e in onda su Italia 1 il 19 luglio, ha puntato tutto su un super vitaminico verde smeraldo: ecco tutti i dettagli dell'outfit.

L'abito verde di Elisabetta Gregoraci

Per le prime puntate di Battiti Live Elisabetta Gregoraci aveva osato con dei sensuali minidress, spaziando tra il modello giallo limone che ha lasciato la schiena nuda e quello col serpente sulla maxi scollatura della scorsa settimana. Per la prima tappa di Gallipoli ha scelto l'abito lungo, anche se ha lasciato lo stesso le gambe in vista grazie a due maxi spacchi laterali. Il vestito verde smeraldo che ha indossato durante la diretta è firmato Balde, ha le spalline allacciate, un profondo scollo a V e una fascia in tinta intorno al punto vita, così da segnare in modo iper femminili le forme della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci in verde nella terza puntata

Quanto costa la collana a catena di Elisabetta Gregoraci

Per completare l'outfit della terza puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha scelto degli accessori "a contrasto" in total gold. Ha infatti abbinato i sandali dorati col tacco a spillo a una collana a catena dall'animo rock. Per la precisione si tratta del collier in argento sterling di Bottega Veneta, una chicca che sui siti di moda di lusso viene venduta a 1.600 euro. La presentatrice ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci, trasformandosi così in una vera e propria dea. Non è forse lei la regina di stile dell'estate?