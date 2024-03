Dove si trova il giardino “incantato” visitato da Valentina Ferragni in vacanza con Matteo Napoletano Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono a Dubai con Chiara ma hanno deciso di evitare le location turistiche convenzionali. Nelle ultime ore hanno visitato un coloratissimo giardino incantato: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Dubai per le vacanze di Pasqua e sta soggiornando con i figli Leone e Vittoria in uno degli hotel più lussuosi della città. A farle compagnia non ci sono solo i piccoli ma anche la mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina col fidanzato Matteo Napoletano. Se l'imprenditrice si sta godendo le temperature calde tra bikini effetto denim e abiti floreali, la coppia di fidanzati preferisce visitare delle attrazioni uniche e originali. Nelle ultime ore, ad esempio, i due si sono lasciati immortalare nel bel mezzo di un giardino incantato, una location da fiaba con fiori colorati ed enormi sculture a tema: ecco dove si trova e quanto costa.

Cos'è il Miracle Garden di Dubai

Dimenticate le attrazioni turistiche "convenzionali" di Dubai, dal Burj Khalifa al Dubai Aquarium, la città offre molte altre location spettacolari ma allo stesso tempo quasi sconosciute. Una di queste è il Miracle Garden visitato da Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, considerato un vero e proprio universo incantato uscito da una fiaba.

Valentina Ferragni al Miracle Garden di Dubai

Si estende su una superficie di 6.500 mq ed è un capolavoro floreale che riproduce un coloratissimo mondo in miniatura. Archi a forma di cuore, un castello fatato, un enorme elefante ma anche aerei, auto e sentieri variopinti: ogni singolo dettaglio al suo interno è ricoperto di fiori colorati, tanto che se ne contano oltre 150 milioni.

Dubai Miracle Garden

Quanto costa un biglietto per il giardino colorato di Dubai

Inaugurato il 14 febbraio 2023, ovvero nel giorno di San Valentino, il Dubai Miracle Garden è il luogo perfetto per una "siesta" durante la vacanza negli Emirati Arabi, soprattutto per gli innamorati che vogliono delle foto di coppia super "Instagrammabili". La location si trova ad Al Barsha South 3, nell'area di Dubailand, proprio accanto al Dubai Butterfly Garden, ed aperta dalle 9 alle 21 nei giorni feriali, mentre nel weekend l'orario viene prolungato fino alle 22. Quanto costa un biglietto? 95 Dirham Emirates ad adulto, ovvero poco più di 23 euro, e ci si ritroverà di fronte dei capolavori floreali che tolgono il fiato. In quanti non vedono l'ora di organizzare un viaggio a Dubai per visitarlo?