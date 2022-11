Valentina Ferragni pronta per dare il via alle feste: brilla col mini abito di piume e paillettes Valentina Ferragni sembra essere prontissima per dare il via al periodo più magico dell’anno, quello delle feste natalizie. Per una serata mondana ha infatti brillato con un minidress di paillettes reso ancora più appariscente da delle piume sulla gonna.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non sta attraversando un periodo semplice della sua vita: da qualche settimana ha annunciato ufficialmente la rottura col fidanzato storico Luca Vezil ma, sebbene sui social appaia sempre sorridente e alle prese con mille impegni, sta soffrendo non poco. A rivelarlo è stata lei stessa sui social, rispondendo agli haters che l'avevano accusata di essere dimagrita troppo: è proprio a loro che ha spiegato di aver perso peso a causa delle pene d'amore che sta affrontando. Il dettaglio che non è cambiato assolutamente in questo periodo? Continua a essere un'icona fashion: ecco il nuovo look con cui la sorella di Chiara ha anticipato le feste.

Valentina Ferragni ama la moda sparkling

Sarà perché non vede l'ora di passare le giornate circondata dall'affetto familiare o perché è impossibile resistere all'atmosfera magica delle feste, ma la cosa certa è che Valentina Ferragni sembra essere già pronta per dare il via al periodo natalizio. Da diverse settimane sta puntando su dei look sparkling (meglio se total white), anche se è nelle ultime ore che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di esuberanza e scintillii. Sui social, al motto di "Unique. That’s what you are", ovvero "Unico. È questo quello che sei", ha infatti proposto un outfit che si rivelerà perfetto per le festività. La sua particolarità? È tempestato di paillettes e di piume.

Valentina Ferragni con sandali Paris Texas

Sandali con le calze, il nuovo look di Valentina Ferragni

Ieri sera Valentina Ferragni ha posato in versione glamour sui social, lanciando un look tutto da imitare per le feste di Natale. La sorella di Chiara ha indossato un minidress che non può passare inosservato: ha il corpetto a girocollo e con le maniche lunghe ed è tempestato di paillettes argentate, mentre la gonna ha l'orlo ricoperto di piume bianche. Per completare il tutto ha scelto dei collant neri velatissimi (e senza punta), così da poterli abbinare a un paio di sandali. In questo modo ha proposto un trend che di sicuro spopolerà in inverno. Per la precisione si tratta di un modello alla schiava firmato Paris Texas, è in camoscio viola ma ha dei dettagli di cristallo sulle stringhe e fascia le caviglie con dei laccetti incrociati. In quante prenderanno ispirazione dalla piccola di casa Ferragni per le festività?